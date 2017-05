Spicer odmítl potvrdit, že vyzrazenou tajnou informaci dostaly USA z Izraele

Informace o Trumpově prohřešku jako první zveřejnil v noci na úterý list The Washington Post, podle něhož prezident Rusům předal utajovanou informaci, kterou Washington získal od spojeneckého blízkovýchodního státu. Bližší upřesnění zpráva washingtonského listu neobsahuje.



Jiná média ale spekulují, že původcem informace by mohl být Izrael a jeho tajná služba. List The New York Times v úterý napsal, že izraelská strana přitom Američany výslovně varovala, aby se svěřenými údaji zacházeli opatrně.

Spicer za bezpečnostní problém spíš než Trumpovy údajné výroky označil fakt, že informace o diskusi s ruskými diplomaty unikla do médií. Podle mluvčího je to „očividně nebezpečné“ a ohrožuje to americkou národní bezpečnost.

Demokraté požadují přepis

Z obou parlamentních komor a obou poslaneckých táborů v úterý mezitím stále silněji zazívaly výzvy, aby Bílý dům text besedy Trumpa s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a velvyslancem Sergejem Kisljakem poslancům poskytl. Vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer řekl, že Trump musí Kongresu předat „úplný, needitovaný přepis“.

Republikánská senátorka Susan Collinsová vyzvala k okamžité schůzi senátního výboru pro kontrolu tajných služeb, jehož je členkou. Šéf tohoto výboru Richard Burr novinářům řekl, že na vysvětlení z Bílého domu celý den marně čeká. „Asi jsou tam zaneprázdněni,“ poznamenal senátor.

Senátorka Barbara Comstocková zdůraznila, že Kongres by měl být bezodkladně obeznámen s celou situací, „aby věděl přinejmenším tolik, co vědí Rusové“.