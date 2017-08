Splnění podmínek NATO je pro Německo ‚špatný cíl,‘ tvrdí SPD

BERLÍN Německo by nemělo vydávat dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu, jak požaduje křesťanskodemokratická (CDU) kancléřka Angela Merkelová a americký prezident Donald Trump. V sobotu zveřejněném textu to tvrdí dva nejvyšší představitelé německé sociální demokracie (SPD) Martin Schulz a Thomas Oppermann.

SPD je s CDU v koalici, po nadcházejících zářijových volbách chce ale předseda SPD Schulz nahradit Merkelovou v čele vlády.



Podle agentury Reuters jde o zatím nejtvrdší kritiku předáků SPD vůči Merkelové, křesťanskodemokratické ministryni obrany Ursule von der Leyenové a cíli NATO v oblasti výdajů na obranu.

Nejen nerealistické, ale prostě špatný cíl

„Říkáme jasné ne „dvouprocentnímu cíli“ Trumpa a CDU/CSU,“ napsal Schulz s šéfem sociálnědemokratických poslanců Oppermannem na adresu CDU a její sesterské bavorské strany CSU.

„Není to pouze nerealistické, je to prostě špatný cíl,“ stojí také v jejich společném příspěvku v listu Hamburger Abendblatt.

Místo silné německé armády společná evropská

Lídři SPD tvrdí, že dosáhnout dvouprocentních výdajů na obranu by vyžadovalo téměř zdvojnásobit současný obranný rozpočet. To by prý z Německa učinilo nejsilnější vojenskou mocnost Evropy, což podle SPD nikdo nechce i vzhledem k nacistické minulosti země. Berlín má místo toho v očích Schulze a Oppermanna usilovat o postupné vytvoření společné evropské armády.

V závěrech summitu NATO ve Walesu z roku 2014 stojí, že členské země, které zatím cíl nesplňují, budou v příštích deseti letech směřovat ke dvouprocentním výdajům na obranu. Výdaje v takové výši má zatím jen pět z 29 členských zemí NATO. Trump naléhá, aby cíle dosáhly i ostatní státy.

Německo, které se bude podle Merkelové snažit závazek splnit, nyní na obranu dává asi 1,2 procenta HDP. Loni to v absolutní výši bylo 34,3 miliardy eur.

Německo čekají parlamentní volby 24. září. SPD zatím za CDU v průzkumech výrazně zaostává.