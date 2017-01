Spojila je lidská práva. Signatáři Charty 77 byli lidé i ostře protichůdných názorů

Připomeňme si třeba, že v září 1976 vznikl v Polsku Výbor na obranu dělníků (KOR) a v listopadu téhož roku pak Helsinská skupina na Ukrajině. Obě tyto události také byly – přinejmenším pro některé z autorů Prohlášení Charty 77 – jistým typem inspirace.

Normalizace a „výměna legitimací“

Podoba Charty 77 byla ovšem jiná, ostatně i poměry v Československu v sedmdesátých letech se lišily od poměrů dalších zemí tehdejšího sovětského bloku. Československé dějiny sedmdesátých a osmdesátých let minulého století neodmyslitelně poznamenalo pražské jaro 1968 i­ jeho potlačení vstupem „bratrských“ vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy – a­ zejména normalizací.

Normalizaci nenastoloval Kreml, nýbrž českoslovenští komunisté: bylo to Husákovo vedení KSČ, které uspořádalo výměnu legitimací členů komunistické strany. To bylo eufemistické označení (které režim nepoužil poprvé) pro čistku, která vyřadila z vládnoucí strany statisíce lidí. Mnohým by to nijak zásadně nevadilo, kdyby jejich odchod ze strany nebyl spojen s vyhazovem ze zaměstnání.

K manuální práci tehdy nuceně přešly desítky tisíc intelektuálů. Nebyli to neznámí lidé, ale spisovatelé, novináři, zkrátka lidé, kteří se v roce 1968 vyjadřovali pro demokracii a které veřejnost dobře znala. Rázem bylo jasné, že kdo se nepřizpůsobí novým poměrům, tedy výraznému omezení práv a svobod, nebude mít v Československu lehký život.

Autorka je stálá spolupracovnice Lidových novin a­ jedna z prvních signatářek Charty 77.