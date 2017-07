Spor kolem památníku Breivikových obětí. Místní nechtějí příliš výraznou připomínku

Model památníku obětí masakru Anderse Breivika z dílny Jonase Dahlberga. | foto: Jonas Dahlberg Studio

PRAHA/OSLO Norsko zažívá rozvášněný spor kolem památníku obětí masakru Anderse Breivika z roku 2011. Vláda se totiž rozhodla zrušit výstavbu kontroverzního uměleckého díla a postavit spíše decentní a umírněný památník poté, co dvacítka místních obyvatel podala žalobu na výstavbu. Památník by prý zničil přírodu a byl by příliš výraznou připomínkou masakru.

Norský ministr místních věcí a modernizace Jan Tore Sanner uvedl pro deník the Guardian, že památník navržený švédským umělcem Jonasem Dahlbergem stát nebude a to kvůli protestům místních obyvatel. Přibližně dvacet obyvatel včetně několika, kteří pomáhali zachraňovat životy dětí při útoku, kvůli památníku žalovali stát. Snažili se tak o zastavení projektu, který popisují jako „znásilnění přírody“, jež by poškodilo jak přírodu, tak místní komunitu. Norský masový vrah Breivik si změnil jméno na Fjotolf Hansen Dahlbergův památník, který by stál kolem 75 milionů korun, by „vyřízl“ tři a půl metru širokou „symbolickou ránu“ v poloostrově Sørbråten, který směřuje k ostrovu Utøya, kde v roce 2011 zemřelo 69 ze 77 obětí Breivikova útoku. Kámen, který by byl vyjmutý z průrvy, by následně měl tvořit kamenný památník ve vládním komplexu v Oslu, kde pravicový extremista Breivik odpálil bombu a zabil osm lidí. Místní tvrdí, že „ohyzdný monument“ by příliš zasahoval do krajinného rázu a sami by prý jen těžce nesli „tak dramatickou a vizuálně výraznou připomínku krveprolití“ na ostrově Utøya. Někteří geologové dokonce vyjádřili své pochybnosti o proveditelnosti takového projektu. Vizualizace vzpomínkového místa na poloostrově, který směřuje z vnitrozemí k ostrovu Utoya. Podle autora památníku má však monument pomáhat vypořádat se s traumatickou událostí právě tím, že se o ní bude nejen mluvit. „Rozhodnutí vlády zrušit kontrakt se mnou i s Public Art Norway jasně ukazuje, že nevěří, že umění by zde mělo hrát nějakou roli,“ uvedl Dahlberg pro reportéry. I přes protesty tvůrce památníku i rektora Národní akademie umění v Oslu Jorna Christiana Mortensena a navzdory otevřenému dopisu od několika destíek předních umělců, se vláda rozhodla, že zastaví výstavbu. Příliš důležité na přenechání politikům „Následovat bude proces nového výběru památníku u ostrova Utøya, ale i nového monumentu u vládního komplexu,“ uvedl Sanner pro Guradian. Rozhodnutí vlády bylo kritizováno i v norském periodiku Aftenposten, které věnovalo kontroverzi pět stran. Podle editorialu má vláda rozhodně „odlišné představy o tom, co vytváří dobrý prostor pro reflexi.“ „Úkol navrhnout a posoudit národní památník za 22. červenec, je příliš důležitý, než abychom jej nechali politikům a byrokratům,“ stojí v editorialu. Breivik, který si nedávno změnil jméno na Fjotolf Hansen, byl odsouzen k 21 letům vězení, které mohou být prodlouženy až na doživotí.