Spor kvůli pracovníkům ze zahraničí. Zaorálek ‚poslal‘ Babiše podnikat na Ukrajinu

Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek se střetl s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem kvůli levné pracovní síle ze zahraničí. „Zásadně nesouhlasím s tím, abychom uvolnili pracovní trh pro pracovníky z východu. Pokud chcete nízkou kvalifikovanou pracovní sílu, jděte podnikat na Ukrajinu. Ale nepřesouvejte levnou pracovní sílu sem,“ prohlásil Zaorálek. A opřel se přitom i do Babiše. „Když dělá někdo politiku s heslem všeci kradů, pak podrývá důvěru investorů,“ dodal Zaorálek.

Babiš mu kontroval tím, že v Polsku je milion Ukrajinců. „Není pravda, že by to ohrožovalo naše lidi. Jeďte se tam podívat,“ poradil Zaorálkovi. „Všeci kradú jsem nikdy neřekl,“ dodal.

Ministr zahraničí na to odvětil, že dostal žádost, aby pustil do země šičky z Mongolska nebo Koreje. „Koukal jsem se a šiček máme dost, pouze tu práci dělá asi dvacet procent z nich. Zbytek totiž nechce pracovat za plat, který jim za to nabízí. To je způsob ekonomiky, na který jsme najeli a měli by jsme to změnit,“ uvedl.

Babiš pak poukázal na to, že právě šičky ve firmách, které šijí obleky, chybí. Dodal, že i tisícům Čechů, kteří žijí například v Británii, by po vzoru Zaorálka mohl někdo říct, aby šli jinam.



Do debaty k levné pracovní síle se vložil i šéf oslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. „Ochota našich lidí dělat méně kvalifikované práce bude klesat,“ řekl.

První větší předvolební debatu uspořádala Britská obchodní komora v Česku ve spolupráci s Americkou obchodní komorou a Severskou obchodní komorou.

Politici se shodli například na tom, že v Česku jsou nízké mzdy, prioritami je podle nich digitalizace i snižování byrokracie. Česko by podle nich nemělo být levnou montovnou, investovat by se mělo především do nápadů.

„Bylo by ideální, kdybychom byli ekonomikou nápadů s vysokou přidanou hodnotou lidské práce, což bez odborníků není možné,“ prohlásil místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka pak mezi priority patří průmysl, věda a výzkum a vzdělávání.