Spor o hokejovou halu s curlingem. Magistrát stavbu povolil, městská část je proti

Haly by měly od roku 2019 sloužit školám a odpoledne veřejnosti. Areál chce stavět firma AR Delta za asi 120 milionů korun, městská část Praha 11 do projektu vloží na 40 let pozemek bývalého atletického oválu základní školy Ke Kateřinkám. Tu po dobu stavby bude chránit před hlukem až čtyři metry vysoký plot.



Magistrát v připomínkách k posudku vlivu na životní prostředí EIA žádá investora, aby v projektu pro územní rozhodnutí specifikoval, v jaké části ulice Ke Kateřinkám bude asfalt vyměněný za tichý. „Jedná se o zásadní opatření, které povede ke snížení stávající hlukové zátěže a to i za předpokladu zvýšeného pohybu vozidel,“ píše se v dokumentu. Záměr počítá se 67 parkovacími místy.

Magistrát dále žádá úpravu projektu tak, aby byla využívaná dešťová voda a vysazení více dřevin. Proti kácení 21 stromů protestuje městská část Praha 11, žádá také úpravu křižovatky ulic Opatovská a Ke Kateřinkám.

Se stavbou nesouhlasí Praha-Újezd. „Zdůvodnění záměru a jeho využití je podle našeho názoru účelově vykonstruované. Lze se domnívat, že deklarované využití školami v docházkové vzdálenosti nebude dodrženo,“ píše městská část ve vyjádření k záměru. Nesouhlasí s ním ani místní sdružení.

Ve větší hale má být kluziště pro veřejné bruslení či hokej. V menší jsou navrženy čtyři dráhy pro curling. Ve středním traktu jsou šatny a posilovna, počítá se také s restaurací. Úřad žádá ukončení provozu včetně restaurace do 22:00.

V Praze je osm zimních stadionů, a to v Holešovicích, Vršovicích, na Veleslavíně, v Braníku, na Smíchově, v parku Gröbovka, ve Stodůlkách a v Letňanech. První pražská hala na curling byla postavena v roce 2004 nedaleko stanice metra Roztyly.