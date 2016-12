Kdo se chce hýbat, vybere si

Její oddílová kolegyně badmintonu už potřetí. A to je badmintonová sezona teprve na Lucka Mecová získala letos mistrovský titul ve smíšené čtyřhře do 13 let. Junioři letos vyhráli mistrovství republiky v startu. Myslím, že na čtyřtisícové město je to slušný výsledek.

Přitom sportoviště, která máme v Hlučíně k dispozici, zdaleka nejsou ideální, třeba mimořádně úspěšní badmintonisté by potřebovali větší a vyšší sportovní halu s kvalitnějším povrchem, než jim v současnosti můžeme nabídnout. Věřím, že se výstavba pořádného sportovního centra i v Klimkovicích jednou podaří, ale zatím se pořádně potíme i pouhou postupnou rekonstrukcí místní sokolovny. Za poslední dva roky jsme do jejích oprav dali přes 10 milionů korun, a pokud ji chceme mít opravdu v pořádku, další nemalé investice nás ještě čekají. Sokolovnu jsme na začátku roku 2015 převzali do majetku od Tělocvičné jednoty Sokol Klimkovice, které se objekt rozpadal pod rukama. Neopravit ho by byla škoda. Nyní ho vlastní město a sportovci včetně sokolů v něm dál mají své zázemí. V sokolovně trénují vedle badmintonistů také naši házenkáři a stolní tenisté. Doma tam jsou fotbalisté TJ Klimkovice, kteří využívají hlavně přilehlé hřiště. Druhý sportovní areál v Klimkovicích slouží nejen základní škole, ale také Dělnické tělovýchovné jednotě, v níž fungují oddíly tenisu, volejbalu, nohejbalu i turistiky.

Na přímou podporu našich sportovních klubů dáváme ročně z rozpočtu milion korun a ještě máje k dispozici speciální fond sportu na investice do sportovišť.

Kdo se chce v Klimkovicích hýbat, určitě si vybere už teď. A to se nám pravděpodobně možnosti ještě rozšíří. U Sanatorií Klimkovice totiž vyroste nový golfový driving, s nímž domlouváme spolupráci a také jednáme o budoucím využití areálu jezdeckých stájí.