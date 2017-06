Sprosťárny nezakazovat. Sony mění plány na vydávání ‚vyčištěných‘ filmů

Sony Pictures stará o světovou distribuci filmů jako je třeba nový Spider-man: Homecoming nebo z dřívějška T2 Trainspotting a Kapitán Phillips. U nás filmy Sony Entertainment dále distribuují společnosti Falcon a Bontonfilm.

Takzvaný Sony Clean Version Initiative byl projekt představený společností začátkem června. Měl umožňovat zájemcům koupit si filmy upravené pro televizní vysílání nebo palubní přehrávače v letadlech, který by ale byly „vyčištěné“ od násilných scén a sprostých slov. Studio hned po spuštění projektu začalo několik svých filmů v této úpravě nabízet. Jako první se proti projektu ozval Seth Rogen, scenárista přisprostlého snímku Buchty a klobásy.

Holy shit please don't do this to our movies. Thanks. https://t.co/0lpoESaIQd