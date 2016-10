„Jestliže není pokrok v tomto dialogu, zpomaluje se nebo se zastavuje i pokrok (Srbska) směrem k Evropské unii. Bohužel je to tak, ale nezávisí to na Rusku,“ uvedl v pátek podle bělehradské televize B92 šéf diplomacie a vicepremiér srbské vlády s poukazem na tlak v EU vyvíjený na Bělehrad, aby uznal nezávislost Kosova.



„Jestliže tento dialog vyústí v nějakou dohodu, která může jít dál i na mezinárodní organizace, pak jsme připraveni jednat o trvalém řešení problému Kosova. Ale pokud někdo vnucuje jednostranná rozhodnutí, kroky a nezávislost a jde to do OSN... Srbsko s tím nikdy nemůže souhlasit,“ řekl Dačić.

Srbský ministr zahraničí Ivica Dačić



Poukázal přitom na to, že se Srbsko proti tomu nemůže postavit samo, protože se o členství v OSN hlasuje. Takže Kosovo se stane členem Spojených národů, pakliže to nebudou vetovat Rusko a Čína.

„Cožpak si někdo myslí, že by Srbsko mělo zavést sankce proti tomu, kdo by měl... vetovat přijetí Kosova do OSN? Tak ten, kdo si to myslí, si myslí, že jsme buď hloupí, anebo že jednáme pro někoho jiného. Ne, my budeme jednat pro Srbsko,“ prohlásil ministr.

Zdůraznil, že zavedení sankcí vůči Rusku by narušilo vztahy Bělehradu s Moskvou a Srbsko by přišlo o ruské veto a podporu. Srbská vláda se podle Dačičova vyjádření bude starat o zájmy Srbska, dokud bude premiérem Aleksandar Vučić a on ministrem zahraničí, „ne protože máme rádi Rusko, ale protože máme rádi Srbsko“.