Srp kvůli členství v KSČ nesplňuje podmínky, aby mohl být členem rady ÚSTR

PRAHA Dlouholetý předseda Jazzové sekce Karel Srp nesplňuje podmínky pro to, aby mohl být členem rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Usnesla se na tom senátní volební komise na úterním veřejném zasedání. Srpa do rady nominoval prezident Miloš Zeman, konečné rozhodnutí je v rukou Senátu.

Podle zákona člen rady ÚSTR nesměl být v minulosti členem Komunistické strany Československa (KSČ). Srp byl členem KSČ v roce 1968, a proto se podle komise nemůže o funkci ucházet.



„Volební komise musela konstatovat, že kandidát prezidenta republiky Karel Srp nesplnil podmínku volitelnosti,“ řekl po jednání novinářům předseda komise Luděk Jeništa (za TOP 09). „Byl v období od února 1948 do února 1990 členem Komunistické strany Československa,“ zdůvodnil rozhodnutí komise, pro které hlasovali všichni z osmi přítomných senátorů.



Volba nového člena rady ÚSTR je v programu Senátu příští týden. Jeništa řekl, že ještě před hlasováním seznámí senátory a senátorky s usnesením komise. Z něj podle Jeništy plyne, že Srp nemůže být ze zákonných důvodů volen. „Ta samotná volba by neměla vůbec proběhnout, pokud Senát vezme naše usnesení na vědomí,“ podotkl.

Varianta, že by se volba i přes jasné stanovisko komise konala, je podle Jeništy možná. „Musím konstatovat, že by to nebyla volba podle zákona a byla by neplatná,“ dodal.

Jeništa i další senátoři po jednání poukázali na to, že v návrhu od prezidenta bylo uvedeno, že Srp vyhovuje všem podmínkám, které zákon stanovuje pro výkon funkce. Počátkem roku prezident Zeman neprosadil Srpa do Etické komise pro ocenění účastníků protikomunistického odboje. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) tehdy odmítl jmenování spolupodepsat kvůli Srpovým stykům s komunistickou Státní bezpečností (StB).

Srp je zakladatelem Jazzové sekce, která se před listopadem 1989 podílela na vydávání legálních i zakázaných publikací. Jeho jméno figuruje v neoficiálních seznamech spolupracovníků Státní bezpečnosti, takzvaných Cibulkových seznamech. V prosinci 2000 Městský soud v Praze 1 rozhodl, že byl ve spisech StB evidován jako její spolupracovník neoprávněně a že se ministerstvu vnitra nepodařilo Srpovu spolupráci dokázat. V roce 2013 jej Zeman ocenil medailí Za zásluhy.