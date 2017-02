STAN přijal nabídku lidovců jít do voleb v koalici. Bělobrádek: Budeme nezkorumpovanou alternativou

Zasedání celostátního výboru hnutí Starostové a nezávislí (STAN) se uskutečnilo... | foto: ČTK

PRAHA Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) bude s lidovci jednat o vytvoření koalice pro podzimní sněmovní volby. Na čtvrtečním jednání celostátního sněmu STAN to schválilo 81 procent delegátů, oznámil novinářům předseda STAN Petr Gazdík. První jednání o programu dvojkoalice, která bude pro zisk poslaneckých mandátů potřebovat podporu nejméně deseti procent voličů, by se měla uskutečnit do konce února.

„Celostátní výbor Starostů a nezávislých 81 procenty v tajné volbě pověřil vedení Starostů a nezávislých vyjednávat o koalici s KDU-ČSL pro parlamentní volby v roce 2017,“ řekl Gazdík. Společně s lidovci, kteří jsou nyní součástí vládní koalice chce STAN výrazně promluvit do české politiky.

Desetiprocentní hranici, kterou musí KDU-ČSL a STAN překročit, aby získaly v podzimních volbách zastoupení ve Sněmovně, Gazdík jako překážku nevnímá. „Desetiprocentní hranice se nebojíme, protože pakliže chceme něco v naší zemi změnit, tak mít pět procent a šest mandátů rozhodně nestačí,“ podotkl. Ambice vznikajícího spojenectví potvrdil také místopředseda strany Vít Rakušan. „Věříme, že v případě, že vznikne dvojkoalice KDU-ČSL a STAN, se stáváme třetí výraznou silou na politickém spektru a výraznou alternativou vůči politice sociální demokracie a politice hnutí ANO,“ řekl. Lidovci chtějí se STAN vytvořit dvojkoalici pro sněmovní volby Program koalice by podle Gazdíka měl naplnit tři základní požadavky - podporu prozápadní demokracii, silné osobnosti na kandidátkách a prosazování decentralizace státní správy. Jednání o programových průsečících začnou okamžitě, STAN chce totiž první výsledky do konce února, aby o nich mohl jednat březnový sněm hnutí. O námluvách mezi lidovci a hnutím STAN, které na konci loňského roku ukončilo těsné spojenectví s TOP 09, se mluvilo už několik měsíců. V úvahu přicházelo několik variant spolupráce KDU-ČSL a Starostů. Starostové dávali nejprve přednost vzniku nové strany, které by stačil zisk pěti procent hlasů. Lidovci si ale o víkendu na celostátní konferenci odhlasovali, že do voleb chtějí jít se STAN v koalici. Šéf lidovců Bělobrádek uvítal rozhodnutí STAN jít do voleb v koalici s KDU-ČSL. Bude to podle něj silná, demokratická a nezkorumpovaná alternativa.

Ted musime se @STANcz doladit program a technické podrobnosti, Nabidneme volicum silnou, demokratickou a nezkorumpovanou alternativu. — Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) 9. února 2017