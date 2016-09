Pokud vám staré filmy doma překážejí, nevyhazujte je, vyzývají archiváři v NFA. Přineste je to kina Ponrepo, kde je odborníci posoudí, pomohou s péči o ně a v případě zájmu promítnou veřejnosti. Program pro zájemce o tento specifický druh obrazového materiálu bude připraven 15. října od 14:00. Již nyní mohou lidé filmy do archivu přinášet - a to i ti, kdo nepřijdou na uvedenou akci. Filmy mohou nosit do Ponrepa vždy v pondělí a středu mezi 16:00 a 19:00.



Původní filmový materiál o šířce 8, 9,5 nebo 16 milimetrů, který amatérští filmaři v minulosti využívali, je značně náchylný k degradaci a postupnému zániku. Technické vybavení nezbytné k promítnutí starých filmů je navíc pro jejich vlastníky stále obtížněji dostupné. I proto se český filmový archiv potřetí připojuje k této iniciativě a nabízí lidem pomoc s uchováním jejich rodinných filmů.

Odborníci z NFA přinesené materiály posoudí, a pokud o to budou mít majitelé zájem, některé z nich ještě týž den promítnou návštěvníkům kina. Zájemce také seznámí s tím, jak je třeba o amatérské filmy pečovat. V případě historicky cenných filmů NFA nabízí archivaci filmového materiálu v depozitářích a pro majitele filmu zajistí na náklady archivu kvalitní přepis originálního záznamu na moderní nosič, třeba DVD.



Setkání s rodinnými filmy 15. října zakončí v 17:30 projekce sestavená z materiálům které již jsou v NFA uloženy. Letošní výběr se soustředí na Prahu a její okolí, jak je zachytily kamery amatérských filmařů.

Národní filmový archiv patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě. Pečuje o více než 150 milionů metrů filmu, přes 500.000 fotografií, více než 30.000 plakátů, 134.000 propagačních materiálů, rozsáhlý archiv českého filmu a filmovou knihovnu. Od roku 2000 usiluje také o záchranu rodinných filmových kolekcí jako cenného historického zdroje.