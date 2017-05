ŠŤASTNÝ: Babišovi se přestává vyplácet spojenectví se Zemanem

MAFRA Slogany a plakáty jsou na demonstraci na Václavském náměstí různorodé... | foto: Petr Topič

PRAHA Nejsem politik, tvrdí Andrej Babiš a je na to náležitě hrdý. Vnitřně si samozřejmě myslí, že je a dokonce ne ledasjaký. Poslední vývoj ale ukázal, že A je správně. Porušil totiž několik základních pravidel a ukázal, že do politika mu hodně chybí. Pokud totiž Češi něco nemají rádi, tak je to urputné lpění na funkci u kritizovaného politika, a navíc začala Babišovi škodit jeho bývalá výhoda - spojenectví s Milošem Zemanem.