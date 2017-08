ŠŤASTNÝ: Češi milují gothaj a stará auta. Nebo že by prostě jen neměli peníze?

Češi jezdí nejraději ve starých autech z 90. let, jejich oblíbenou lahůdkou je nejlevnější gothaj (ten by nevyměnili ani za lanýže) a o důchod se programově nezajímají. To je podoba českého národa z článků některých ekonomických analytiků a výrobců aut. A jejich závěr? Ti hloupí Češi se prostě musí převychovat.

Pokud bychom vycházeli jen z takových textů a úvah, museli bychom nabýt dojmu, že většina občanů České republiky se nevysvětlitelně vyžívá v levných a nekvalitních věcech. Že je to pro ně jakýsi zvrácený koníček, asi jako když Petr Kellner jezdí kempovat pod týpí.



Jan Novák se prostě ráno vyhrabe ze závěje tisícikorun a běží do dosluhující ledničky posnídat koňský salám. Pak sedne do rozvrzané stodvacítky a jede pracovat do banky. Peníze doma mu zatím plesniví a až mu bude 70, tak mu z nich nic nezbude. Ale jeho chyba.

Je tu však ještě jedno revoluční vysvětlení, které jako by některé nadšené ekonomické analytiky nenapadlo - Češi prostě nemají peníze. Proto jezdí ve starých autech, proto kupují to nejlevnější jídlo a proto jim nezbývají peníze, aby si šetřili na stáří. Ano, je to až podezřele jednoduché, ale mnohé by to vysvětlovalo.

Průměrná mzda v Česku je 27 589 korun, v celé EU je až 54 tisíc korun. V takové situaci jsou nápady na různé daně na stará auta prosazované hlavně výrobci aut nových prostě nesmyslné. Vycházejí totiž z hloupé úvahy, že občan na to má, jen si tu novou audinu prostě nechce koupit.