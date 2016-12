ŠŤASTNÝ: Exředitel BIS míří do čela Národního bezpečnostního úřadu. Sláva nudným úředníkům

Ať si myslíme, co chceme, státní úředník by měl být tak trochu suchar. Natožpak ředitel tajné služby. Paradoxní je, že právě to je bývalému řediteli BIS, který by se měl stát šéfem NBÚ, zazlíváno.

Ale k hlavním kladům Langa patřilo právě to, že utnul dobu kovbojů v české kontrarozvědce. Éru lidí napojených na disent, kteří si představovali práci v tajné službě jako Divoký západ a sezení v kanceláři jim přišlo příliš nudné. Ale taková tato práce je. A tajná služba je prostě tajná.

Za jeho téměř nekonečného šéfování (v čele služby byl 13 let) měla BIS několik průšvihů. Lidé spjatí s StB, úniky odposlechů Pavla Béma a lobbisty Romana Janouška, nespokojený pracovník Vladimír Hučín. V poměru k době ve funkci to ale celkem šlo.

NBÚ je podobný úřad jako BIS. Rozhodně by také měl být téměř neviditelný a dodržovat pravidla mlčenlivosti. O to se Lang rozhodně postará. A zda bude pod vlivem politiků? Uvidíme, zda bude lepší než bývalý poslanec Dušan Navrátil, který NBÚ vedl doposud.