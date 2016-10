Ne však v Česku a ne pokud je tím prezidentem Miloš Zeman. Zde se na nich taví charaktery, pořádají demonstrace nebo přinejmenším sepisují petice.



Náš prezident sjednotitel a jeho tiskový mluvčí Jiří Ovčáček totiž vládnou darem udělat zásadní téma takřka z čehokoli.



Člověk už má skoro podezření, že to není náhoda či souhra okolností a politického podnebí. Řada lidí tvrdí, že Zeman je prostě osobnost budící vášně a cokoli udělá, zákonitě budí vášně a musí skončit lokální aférou. Nemusí.



Pokud někdo tíhne ke spikleneckým teoriím, mohl by v těchto úsměvných událostech vidět až jakýsi záměr. Ale je to spíše Zemanova škodolibá radost nad svým uměním. A jako se loutkař směje skákání svého kašpárka tak se Zeman musí usmívat nad explozí emocí, které jeho činy a slova provázejí.

Do této vize pak náhle dokonale zapadá angažmá mluvčího Ovčáčka, které je jinak nepochopitelné. Tento prosťáček omámený vysokou politikou je jakési turbo jeho bizarních výroků a urážek. Prezident vlastně může plácnout cokoli k čemukoli. Jakýkoli nesmysl omluví tím, že prostě nejde s proudem a výrok okořeněný Ovčáčkovým komentářem už míří na titulní stránky. Jak prosté..



Vždyť všechny kontroverze, spory, soudy, mu nijak neškodí. Rozhořčení nad jeho výroky berou prezidentovi fandové jen jako snahu ho poškodit a vůbec nerozlišují o co v nich vůbec jde. To zase rozčiluje prezidentovi kritiky a koloběh výkřiků a urážek se roztáčí. A prezident se baví. Stačí věta a davy vyráží do ulic...