K ochraně učitelů by měly přispět jasná definice jejich postavení a povinnost ředitele zahájit řízení směřující k vyloučení žáka ze školy, pokud se dopustí opakovaných hrubých fyzických či slovních útoků nejen vůči pedagogickým pracovníkům.

Pasáž je reakcí na opakované případy napadání učitelů, mimo jiné v souvislosti s kauzou šikanované učitelky Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze. Návrhy, aby učitelé mohli mít postavení veřejného činitele nebo úřední osoby, opakovaně odmítla ministerstva spravedlnosti a vnitra.

Reforma financování se bude podle předlohy týkat mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří a školních družin, které zřizují kraje nebo obce.

Vláda nechce změnit pouze financování soukromých a církevních škol, zůstane stejné. Proti tomu se postavila poslankyně KSČM Marta Semelová, podle níž by tyto školy měly být financovány jen svými zřizovateli. Podle Ivana Gabala (KDU-ČSL) tím Semelová chce fakticky zavést školné a pokračovat by mohla tím, že absolventům církevních škol zakáže studovat na školách vysokých. Ivana Dobešová (ANO) by chtěla zákonem upravit spolupráci středních odborných škol a učilišť s podniky.

Jitka Chalánková (TOP 09) navrhla, aby o prodeji potravin ve školách rozhodovaly školské rady. Chce tak eliminovat takzvanou pamlskovou vyhlášku ministerstva školství, která podle ní vede k zavírání školních bufetů. Nina Nováková (TOP 09) by chtěla do zákona vtělit obecné cíle vzdělávání, mezi něž by mělo patřit pochopení a osvojení evropských kulturních hodnot a tradic humanismu, které vycházejí z antického a židovsko-křesťanského duchovního odkazu.

Nynější systém financování nezohledňuje rozsah vzdělávání, rozdíly mezi obory, zvýhodňuje školy s vyšší naplněností, uvedla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Změny by podle ní měla přinést stabilizaci a předvídatelnost financování škol. Podle pravice ale není zřejmé, kolik peněz budou moci školy využít. Ministerstvo školství náklady na financování změny systému odhadlo pro první rok na 2,5 až pět miliard korun.