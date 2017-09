Barcelona slavila Den Katalánska. Do ulic vyrazily statisíce stoupenců nezávislosti

Barcelona Statisíce stoupenců katalánské nezávislosti si v pondělí v ulicích Barcelony připomínaly Den Katalánska. Letošní svátek „Diada“ se odehrál v obzvláště napjaté atmosféře, neboť vláda autonomní oblasti nedávno vyhlásila na 1. října referendum o odtržení od Španělska. Odhady o počtu účastníků dnešních oslav se různí, většinou však nepřesahují hodnotu půl milionu. Barcelonská policie ovšem na Twitteru uvedla, že do ulic města, které má na 1,6 milionu obyvatel, vyšel zhruba milion lidí.

Největší akci uspořádala skupina Katalánské národní shromáždění (ANC) usilující o odtržení Katalánska, která počet jejích účastníků předem odhadovala na 450 000. První večerní údaje z Barcelony hovořily o počtu kolem 300 000 demonstrantů, s výjimkou informace městské policie. Španělský deník El País následně přišel s číslem lehce přes 480 000.

Předseda katalánské vlády Carles Puigdemont o víkendu apeloval na občany, aby při oslavách vyjádřili podporu chystanému referendu. „V pondělí je převálcujeme, mírově a demokraticky jako vždy,“ řekl Puigdemont. „Dnes jsme jasně a zřetelně dali najevo, že nás nezastaví žádný soudní příkaz,“ řekl pak na manifestaci předseda ANC Jordi S?nchez v narážce na rozhodnutí španělského ústavního soudu, který odmítl legitimitu říjnového hlasování.

Dnešní akce se však podle agentury AP i přes rostoucí napětí mezi Barcelonou a Madridem nesla v přátelském duchu. V 17:14 SELČ všichni účastníci shromáždění společně zvolali „Independencia!“, tedy „nezávislost“. Čas byl symbolický, neboť v roce 1714 přišlo Katalánsko o samostatnost a bylo připojeno ke španělskému království.

Den Katalánska si pravidelně připomínají hlavně příznivci nezávislosti Katalánska na Španělsku. Na dnešek se však očekávala také shromáždění odpůrců odtržení. Od roku 2010 se 11. září pravidelně v barcelonských ulicích sešlo kolem milionu lidí, s výjimkou loňského roku, kdy jich přišlo méně.

Španělský deník El País v pondělí uvedl, že i přes masy lidí s katalánskými vlajkami v ulicích si „tichá většina“ Katalánců nezávislost nepřeje. „Obzvláště mladší generace nesouhlasí s referendem,“ tvrdí komentář El País. Tento názor podporuje i čerstvý průzkum, v němž plánované referendum označilo za nezákonné a neplatné 56 procent Katalánců. Červnová čísla regionální vlády pak ukazují, že 41 procent Katalánců si přeje nezávislost, zatímco 49 procent je proti. Co se týče všech Španělů, 60 procent je proti tomu, aby se referendum 1. října vůbec konalo.

V katalánském parlamentu však mají většinu separatisté, kteří 6. září prosadili zákon vyhlašující referendum o nezávislosti. Platnost tohoto zákona hned o den později pozastavil španělský ústavní soud. Carles Puigdemont však stále vyhlašuje, že referendum se konat bude, Madrid se tomu všemi možnými způsoby snaží zabránit.

Katalánsko se 7,5 miliony obyvatel má svůj vlastní jazyk a kulturu. Mnozí obyvatelé si stěžují na to, že z regionu odteče více peněz centrální vládě než přiteče zpátky. „Nemáme nic proti Španělům, ale španělská vláda nám po mnoho let snižuje přísun peněz a my si chceme vládnout sami,“ řekla v pondělí agentuře AP zastánkyně odtržení Nuria Bouová.