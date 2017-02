Stav kardinála Vlka se prudce zhoršil. Podpořte ho modlitbou, vyzývají pečovatelé

Zdravotní stav kardinála Vlka se začal výrazně zhoršovat v roce 2016, kdy jej postihla bolest kloubů, především levého ramene.



Bolest levého ramene začala být počátkem roku 2017 neúnosná i přes veškerou terapeutickou péči. Byla doplněna kompletní vyšetření, která ukázala, že se nejedná o otok a bolest z degenerovaného ramenního kloubu, ale o systémové postižení. Po následném vyšetření byla kardinálovi potvrzena rakovina plic s metastázemi do kostí.



„Diagnózu přijal v klidu, a když mu ji sdělovali páni profesoři, byl to on, kdo je podepíral a ujišťoval, že je na správné cestě, protože už vícekrát se mu zdálo, že odejít ‚tam‘, je to nejsprávnější řešení,“ informovaly v lednu kardinálovy oficiální stránky.

V pátek večer se jeho stav prudce zhoršil. Sdružení Cesta 121 o tom informovalo na svých facebookových stránkách. „Kardinál vede těžký boj, který ho bolí a potřebuje nás více, než kdy před tím. Nenechme ho v něm samotného,“ stojí ve zprávě Cesty 121.

Vlk byl mezi lety 1991-2010 pražským arcibiskupem a je výraznou osobou společenského dění. V roce 2015 ho papež František jmenoval svým „zvláštním legátem“. Kardinál Vlk je nositelem řady ocenění a uznání mnoha institucí.