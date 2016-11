Na hlavní budově jsou dokončeny nosné konstrukce, celá budova je zakrytá dočasnou střechou. „Od výstavby třetího nadzemního podlaží bylo odstoupeno jak z důvodu nástupu zimního počasí, tak kvůli provázanosti konstrukcí podlaží na technologie s plánovanou realizací v roce 2017,“ uvedl Havlík.



Vedlejší budova je dokončena jako hrubá stavba s dočasnou střešní krytinou. Okna a dveře budou osazena na jaře 2017, nyní otvory zakrývají dřevěné desky. Na objektu čistírny odpadních vod provedli stavbaři pouze přípravné práce, samotná výstavba je naplánovaná na rok 2017.

Stavbaři kvůli klimatickým podmínkám na krkonošských hřebenech, kde podle informací horské služby nyní leží necelých 20 centimetrů sněhu, rozebrali oplocení staveniště. „Působením větru a sněhu by i při sebedokonalejším zabezpečí bylo poničené. Oplocení zasypané pod sněhem by pak ohrožovalo lyžaře a ostatní návštěvníky lokality,“ uvedl Havlík. Firma proto žádá turisty, aby respektovali rozmístěné výstražné cedule a nevstupovali na staveniště ani se nesnažili vnikat do rozestavěných objektů.

Nová Petrova bouda má nahradit původní objekt, který před pěti lety vyhořel. Dokončení stavby je plánováno do konce roku 2019, předpokládané náklady činí 120 milionů korun. Nová „Petrovka“ by měla mít 62 lůžek. Ve větším čtyřpodlažním objektu, který základní kvádrovou hmotou tří nadzemních podlaží navazuje na stav objektu v roce 1887, by mělo být 52 lůžek, z toho 12 v noclehárně a 40 v ubytovací části. V menším jednopodlažním objektu B s podkrovím se počítá v jeho ubytovací části s deseti lůžky. Část objektu B bude také sloužit jako záchytný bod pro turisty, jeho součástí bude i útulna s nepřetržitým provozem.

Původní Petrovu boudu tvořila trojice objektů. Od roku 2008 byla chátrající bouda pro turisty uzavřena a podle některých odborníků hrozilo, že se kvůli špatnému technickému stavu zřítí. Prvního srpna 2011 budovu zničil rozsáhlý požár, zbyly z ní jen podzemní podlaží, části obvodových stěn a trafostanice. Podle hasičů byl oheň založený úmyslně, policie však pachatele neodhalila a případ odložila.