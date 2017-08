Stejskal reagovat musel, tvrdí jeho šéf. Apel na vybírání více pokut to prý nebyl

PRAHA Ředitele městských strážníků v Praze 1 Miroslava Stejskala podpořil starosta městské části Oldřich Lomecký (TOP 09) i ředitel městské policie Eduard Šuster. Stejskal čelí kritice po nedávném zveřejnění dopisu, ve kterém vytýká svým podřízením malé množství řešených přestupků v letošním roce.

Pražská primátorka to na serveru lidovky.cz označila za „pokyn k buzeraci lidí“. Podle Šustera je Stejskal jedním z nejlepších ředitelů, které městská policie má.



„Podřízené vždy vedu k tomu, že není podstatné, jakým způsobem strážníci protiprávní jednání vyřeší. Podstatné je, aby ho řešili,“ uvedl Šuster. Dodal, že v tomto duchu chápe, že ředitel musel reagovat na skutečnost, že počet řešených přestupků ve veřejném pořádku meziročně v Praze 1 klesl o polovinu. V žádném případě se to však podle něj nedá vnímat jako apel na vybírání více pokut.

„Bohužel to naráží na nesprávné povědomí, že strážníci jsou úkolováni k ukládání pokut ve vyšší míře a vyšších částkách. To je absolutní nesmysl, který naprosto vylučuji,“ řekl Šuster. Vybrané pokuty podle něj nemají vliv na odměňování strážníků ani jejich nadřízených a takto vybrané peníze navíc nejdou do rozpočtu městské policie, ale hlavního města. Stejskal podle Šustera patří k nejlepším ředitelům, které městská policie má.

Postup Stejskala schvaluje i starosta Prahy 1 Lomecký, podle kterého „papírový“ pokles řešených přestupků neodpovídá realitě. „Počet přestupků v ulicích Prahy 1 neklesl tak, jak hovořila statistika. Jediné možné vysvětlení tohoto stavu je, že si někteří strážníci řady přestupků prostě přestali všímat,“ řekl starosta. Vychází přitom i z počtu stížností, které radnice obdržela od obyvatel.

Stejskal se v médiích objevil již několikrát

Ředitel Stejskal se se v médiích neobjevil poprvé. Nedávno se řešil případ, kdy měl na vlastní svatbě mít služební koně. Případ následně prověřila inspekce se závěrem, že zákon neporušil. V současné době je proti němu rovněž zahájeno trestní stíhání kvůli tomu, že měl údajně při řešení přestupku na ulici rozbít jednomu z kontrolovaných mobilní telefon.

Podle Šustera je Stejskal jedním z mála ředitelů, kteří se zapojují do každodenní práce v ulicích. „Ctím presumpci neviny a vyčkám na rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení,“ řekl. Pokud by z vyšetřování vyplynulo, že Stejskal spáchal trestný čin, vyvodí z toho důsledky. „Už jsem takto v minulosti postupoval,“ dodal.

V posledních měsících se z vedení magistrátu objevily zvěsti, že hnutí ANO zvažuje Šusterovo odvolání. Místopředseda zastupitelského klubu ANO Patrik Nacher koncem dubna uvedl, že se o tom v klubu jednalo.

Od té doby návrh nepadl. „Je zajímavé, že se informace o mém údajném odvolání objevují v médiích pouze jako jakési náznaky a pokusy. Ke mně, jakožto řediteli organizace, žádná konkrétní informace, ani žádná konkrétní výtka od kohokoliv nezazněla,“ komentoval věc sám Šuster.

Loni pražští strážníci řešili 1,055 milionu přestupků, což je o zhruba o 44.000 méně než v roce 2015. Výdaje městské policie byly 1,711 miliardy korun.