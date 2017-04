Piráti úspěch v průzkumu nezopakovali, do sněmovny by se podle STEM nedostali

Lidovci by podle průzkumu dostali 7,1 procenta hlasů (v březnu o půl procentního bodu více), Starostové si udrželi 2,2 procenta. V součtu by tyto strany měly 9,3 procenta. STEM však upozornil na to, že v průzkumu voličských preferencí zatím s koalicí KDU-ČSL a STAN nepočítá. Starostům započítal polovinu ze zisku hlasů pro jejich někdejší spojenectví s TOP 09.

ANO by podle STEM získalo 28,3 procenta hlasů (v březnu 27 procent). Sociální demokraté podobně jako v březnu posílili o 1,1 procentního bodu na aktuálních 16,6 procenta. „Pozice hlavních stran zůstává v poslední době poměrně stabilní, nezaznamenáváme žádné výrazné zvraty. ANO vede nad ČSSD ve volebním modelu o necelých 12 procentních bodů,“ uvedl STEM.

Komunisté naopak o 1,7 bodu spadli na 12,2 procenta. Lidovce by v porovnání s březnem těsně předskočili občanští demokraté, i když si polepšili jen o desetinu procentního bodu na 7,4 procenta. TOP 09 by získala 6,4 procenta, v březnu měla o tři desetiny procentního bodu více.

Piráti by v dubnu získali 4,6 procenta hlasů, což je od března pokles o 0,9 procentního bodu. Pod pětiprocentní hranicí zůstává SPD, pro niž by hlasovala 4,2 procenta voličů. Ke čtyřprocentní hranici se vyšplhali zelení, kteří v březnu získali jen 2,6 procenta. Na tuto hodnotu naopak z březnových 4,2 procenta spadl Úsvit, což odpovídalo i jeho výsledkům v předchozích šetřeních.

Současná vládní koalice by podle propočtů STEM měla silnou ústavní většinu 140 mandátů, v porovnání s březnem by jich měla o 12 více. ANO by mělo 80 mandátů, ČSSD 45 a KDU-ČSL 15. Komunisté by měli 30 poslanců, ODS 18 a TOP 09 by obsadila tucet křesel v dolní komoře.

STEM svůj volební model sestavil na základě předpokladu, že by hlasovat přišlo 55 procent voličů, kteří to přislíbili v průzkumu mezi 1033 respondenty od 6. do 14. dubna. Volit nechtělo 23 procent dotázaných, 22 procent zatím není rozhodnuto.