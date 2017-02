STEM: Babiš zůstává nejpopulárnějším politikem, příznivce získal Stropnický

STEM provedl průzkum mezi 11. a 23. lednem, tedy zhruba týden po zveřejnění prvních informací o kontroverzním odkupu dluhopisů Agrofertu Babišem.

Většina členů české vlády si v popularitě proti říjnu polepšila, o nejvýraznějších osm procentních bodů si polepšil Stropnický. Příznivé hodnocení posílilo proti říjnu také u ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (za ANO), ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) či ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD). Zlepšení hodnocení u některých členů vlády odsunulo z pátého na deváté místo žebříčku místopředsedu vlády a předsedu KDU-ČSL Pavla Bělobrádka s 34 procenty příznivců.

„Celkově je možné říci, že podle výsledků lednového průzkumu hodnotí česká veřejnost členy vlády premiéra Bohuslava Sobotky lépe než v říjnu, kdy bezprostředně po krajských volbách byla veřejnost k členům vlády poněkud kritičtější,“ uvedl STEM.

Nové členy vlády - ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) a ministra pro lidská práva Jana Chvojku nezná třípětinová většina veřejnosti. Podobný podíl občanů ale neznal v době nástupu do funkce ani například Roberta Pelikána nebo Karlu Šlechtovou.

Průzkum popularity STEM se zaměřuje na předsedy a místopředsedy parlamentních politických stran a na všechny členy české vlády. Naposledy se ho mezi 11. a 23. lednem zúčastnilo 1048 lidí starších 18 let.

S pochybami o Babišově majetku přišel server Echo24 4. ledna. Podle něj Babiš nakoupil v roce 2013 dluhopisy Agrofertu za 1,482 miliardy Kč. Vicepremiér pro Deník uvedl, že jeho čisté příjmy do roku 2015 činily 1,526 miliardy Kč, Echo24 ale na základě majetkových přiznání podávaných do Sněmovny dospělo k závěru, že do roku 2013 Babiš vydělal 1,11 miliardy Kč, což by na nákup dluhopisů nestačilo.

Babiš poté oznámil, že kromě dříve uvedených příjmů, které podléhaly zdanění, měl i nedaněné příjmy 650 milionů Kč z prodeje firem, akcií a dřívějšího podnikání, takže prostředky na nákup dluhopisů měl. Babiš kvůli nákupu dluhopisů čelí i trestnímu oznámení. Považuje ho ale za účelový krok, veškerou kritiku odmítá, je podle něj součástí politického boje.