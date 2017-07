STEM: Volby by vyhrálo ANO, mírně posílily KSČM a ČSSD

Koalice Lidovci a Starostové by se do Sněmovny podle volebního modelu patrně nedostala. KDU-ČSL by volilo 6,7 procenta obyvatel a STAN 1,9 procenta. Dohromady potřebují překonat desetiprocentní hranici. Průzkum ale koalici přímo neodráží, protože agentura se ptá otevřenou otázkou. Autoři v této souvislosti podotkli, že povědomí o této koalici je nadále velmi slabé.



Hnutí ANO by aktuálně zaznamenalo volební zisk 32,9 procenta, obdobně jako v předchozím průzkumu. KSČM by dostala 14,3 procenta hlasů, což znamená zlepšení o 1,6 procentního bodu. ČSSD si polepšila o 1,9 procentního bodu na 13,3 procenta.

Občanští demokraté si pohoršili z 9,6 na 9,1 procenta, KDU-ČSL z 7,4 na 6,7 procenta. Naopak STAN aktuální průzkum přiřkl zisk 1,9 procenta, proti minulému o procentní bod víc. TOP 09 by získala 6,2 procenta, její podpora vzrostla o 0,7 procentního bodu.

Výsledky modelu znamenají, že ANO by mělo podle STEM 89 mandátů, KSČM 35 a ČSSD 32. Za ODS by zasedalo ve Sněmovně 20 poslanců, za KDU-ČSL 14 a TOP 09 by měla desetičlenné zastoupení.

Do dolní komory by se těsně nedostalo hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury se 4,5 procenta hlasů. Piráty by volilo 3,1 procenta obyvatel, Úsvit 2,2 procenta a Stranu zelených dvě procenta lidí oprávněných volit.

K volbám by určitě přišlo 56 procent respondentů, pětina by volebního práva nevyužila. Nerozhodnutých bylo 24 procent dotazovaných.

Koalici KDU-ČSL a STAN začne agentura zkoumat jako celek za pomoci uzavřené otázky potom, co budou v polovině srpna odevzdány kandidátní listiny pro říjnové volby.