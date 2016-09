Desetidílný historický seriál zasazený do prostředí Velké Británie z dob před naším letopočtem se v České republice natáčí od konce června. Kromě českého Grand Canyonu, jak se lomu Velká Amerika přezdívá, můžete filmaře potkat také v několik kilometrů vzdálené obci Mořinka, kde vyrostla monumentální kopie světoznámého kamenného komplexu Stonehenge.

V seriálu si „zahrají“ rovněž Prachovské skaly či Hrubá Skála v Českém ráji. „Jeden, dva dny v týdnu natáčíme i ve filmových ateliérech Barrandov, s nimiž úzce spolupracujeme,“ řekla serveru Lidovky.cz jedna z producentek společnosti Film United Veronika Lencová.

Na natáčení se podle ní podílejí čeští herci i známé tváře ze zahraničí. Namátkou Kelly Rileyová, anglická herečka známá například z amerického filmu Sherlock Holmes či hororového snímku Jezero smrti.

Filmaři by se v Česku měli pohybovat do prosince. Ve druhé polovině roku 2017 by pak kabelová televize Sky, v jejíž koprodukci seriál vzniká, měla zahájit jeho televizní vysílání. Vyloučena není ani možnost, že by se seriál v budoucnu objevil i na českých obrazovkách.

Lom Velká Amerika se mezi filmovými tvůrci řadí k oblíbeným lokalitám. V minulosti se v jeho okolí natáčela i jedna z nejslavnějších a nejoblíbenějších českých filmových komedií Limonádový Joe nebo německo-italský film Zlatokopové z Arkansasu. Z blízka si jej v roce 2008 prohlédl i hollywoodský herec Vin Diesel coby hlavní hvězda amerického thrilleru Babylon A.D.