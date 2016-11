Příznivci popové hvězdy se na dlouhé čekání v mrazivém počasí vybavili dostatkem občerstvení, teplým oblečením či dekami, organizátoři jim připravili čaj. Vyprodaný koncert začne ve 20:00, diváci budou moci do haly dvě hodiny před začátkem, řekl vedoucí programového oddělení O2 areny Jaroslav Svoboda.



Pražská policie podle své mluvčí Andrey Zoulové zajišťuje při podobných velkých akcích ve vysočanské aréně veřejný pořádek a usměrňuje dopravu před koncertem i po jejím skončení. Organizátoři ani policisté zatím nemuseli řešit žádné incidenty. Záchranná služba před koncertem nemusela nikoho ošetřovat, uvedl před 18:00 její mluvčí Dominik Horn.

Dvaadvacetiletý Bieber zavítá do České republiky poprvé v rámci svého turné Purpose World Tour. Do Prahy přiletěl v noci z polského Krakova v doprovodu svého psa a podle českých médií se ubytoval v hotelu Four Season na vltavském nábřeží. Divákům večer představí v efektní show starší písně i ty nové z alba Purpose, které obsadilo první místo v hitparádách více než stovky zemí světa. Zatímco pro mnohé má Bieber kvůli svým manýrům pověst „rozmazleného spratka“, pro část teenagerů je idolem současné hudební scény. I nadcházející pražský koncert byl vyprodán během chvilky.



Bieber se narodil 1. března 1994 ve Stratfordu v kanadské provincii Ontario. Svoji kariéru nastartoval díky internetovému kanálu YouTube, kam začala jeho matka nahrávat videa, na kterých Bieber zpíval hity slavných zpěváků Stevieho Wondera nebo Michaela Jacksona. Debutové album My World vydal v roce 2009 a v Kanadě a USA za jeho prodeje získal trojnásobné ocenění platinovou deskou.

Za svoji krátkou kariéru stihl Bieber získat mnoho dalších hudebních cen. V roce 2012 se stal držitelem American Music Awards, kde byl vyhlášen umělcem roku a mohl se radovat i z cen za nejpopulárnějšího popového nebo rockového umělce a za nejlepší popové album roku. Čtyřikrát v řadě si odnesl cenu pro nejlepšího zpěváka na slavnostním udílení Evropských hudebních cen (EMA) televizní stanice MTV. Letos získal tři ceny, včetně té pod názvem Biggest Fans, určující množství fanoušků.