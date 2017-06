‚Strana by neměla lidi buzerovat.‘ ČSSD schválila Zaorálka volebním lídrem

Sobotka v týdnu rezignoval na pozici hlavního volebního lídra, stejně jako na funkci předsedy ČSSD, aby pomohl stranu uklidnit. Stranu od čtvrtka vede statutární místopředseda a ministr vnitra Milan Chovanec, podle kterého hlasování ukázalo, že ČSSD táhne za jeden provaz.



„Jsme strana jistoty pro většinu české veřejnosti,“ řekl Chovanec v krátkém projevu po hlasování. Zdůraznil, že sociální demokraté musejí přestat s hádkami mezi sebou a vést politické debaty sami o sobě. Cílem strany podle něj musí být ochrana lidí, kteří to potřebují. „Proto jsme tady, to je cílem sociální demokracie,“ uvedl Chovanec.

Nový šéf strany naznačil, že hlavním soupeřem strany je hnutí ANO Andreje Babiše, které označil za soupeře s vlastními médii a nekonečnými finančními prostředky. ČSSD podle Chovance ale za sebou má tradici a výsledky. „Jsme tu pro lidi, vždy jsme tu pro ně byli a nikdy je neopustíme,“ řekl Chovanec. Na závěr dodal, že je přesvědčen, že sociální demokracie má šanci vyhrát volby a věří, že také vyhraje.

Pomáhat a chránit

Rolí ČSSD by podle jejího nového volebního lídra Lubomíra Zaorálka mělo být pomáhat a chránit. Neměla by lidi buzerovat regulacemi a připomínat jim své minulé úspěchy, ale představit se jim jako strana schopná vést je do budoucnosti, uvedl dnes Zaorálek k volebnímu programu sociální demokracie.

ČSSD by podle Zaorálka měla vystupovat jako strana, která pomáhá a chrání a která je přesvědčena to tom, že si lidé zaslouží „dobrý život v dobré zemi a dobrou práci“.

Zaorálek se také vymezil proti milionářům, kteří se staví do čela zástupů a „bojují proti establishmentu, jehož součástí celou dobu byli“. S výjimkou Zdeňka Bakaly nikoho přímo nejmenoval. Posteskl si jen, že se lidem nezajídá stále stejná komedie, když jim někdo takový „rozdá někde nějakou pětitisícovku nebo koblihu“.

„Nemá cenu opakovat to, co se nám povedlo, protože to vlastně není to, čím jsme schopni dnes lidi oslovit. Nutná je schopnost předvést lidem, že my nějakou cestu do budoucnosti známe,“ uvedl. Podle něj je k tomu příhodná doba s ohledem na blížící se výročí událostí let 1918 a 1968 a přihlásil se k masarykovskému odkazu. „Levice nemůže být přesvědčivá, pokud nebude cítit nějakou národní hrdost,“ poznamenal.

Průměrná mzda 40 tisíc do pěti let

ČSSD v programu pro sněmovní volby slibuje lidem dobrou zemi pro život, průměrný plat 40 tisíc korun měsíčně, progresivní zdanění i milionářskou daň nebo rychlejší zdravotní péči. Program představila v rámci konference v Praze.

Zvýšení platů na čtyřicetitisícovou úroveň slibuje sociální demokracie do pěti let, tedy v době delší než je volební období Sněmovny. „Chceme docílit tak rychlého růstu mezd, aby v roce 2022 byla průměrná mzda přinejmenším 40 tisíc korun,“ uvádí se v programu. Minimální mzdu chtějí sociální demokraté zvýšit do roku 2022 alespoň na 16 tisíc korun; zákonem chtějí zaručit její pravidelné navyšování, aby činila minimálně 40 procent průměrné mzdy. ČSSD slibuje také pětitýdenní dovolenou pro všechny zaměstnance. Aktuálně je průměrná mzda v ČR 27 889 korun a minimální 11 tisíc korun.

V oblasti daní sází ČSSD na progresivní zdanění a zrušení superhrubé mzdy. „Zavedeme progresivní zdanění příjmů fyzických osob a tím snížíme daně a zvýšíme příjem 98 procent zaměstnanců,“ uvádí program. „Snížíme daně malým a středním podnikům a zavedeme spravedlivé progresivní zdanění velkých firem s vysokými zisky,“ stojí v programu. Zdanění nemine podle ČSSD ani banky.

Sociální demokrace chce zavést také daň z prodeje podílů firem či akcií na stejné úrovni, jako jsou daněny dividendy. Na majetek nad 50 milionů korun plánuje zavést dědickou a darovací daň na úrovni procent a u majetku nad 100 milionů korun ve výši 15 procent.

Zrychlení zdravotní péče podle ČSSD přinese například postupná digitalizace zdravotnictví, která by měla zkrátit čekací doby u lékaře. „Zavedeme urgentní příjem v každé nemocnici poskytující služby akutní péče,“ slibuje ČSSD.