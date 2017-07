Strážníci se inspirovali Foglarem. V Brně budou zaznamenávat dobré skutky lidí

Pojmenování sekce na webu strážníků Modrý život odkazuje k aktivitám, jejichž plněním se jednotlivci přibližují ideálu slušného a poctivého člověka. Ve zvláštní tabulce skauti každý den modře vybarvují políčka u činností, které se jim od rána podařilo splnit. Pravidelné úkoly se do značné míry vztahují ke správnému chování, patří sem například čestné jednání, slušná mluva, radostné prožitky a právě i dobré skutky. Zmínky o Modrém životu publikoval Foglar již ve své knize Přístav volá z roku 1934.



V den, kdy městská policie zaznamená dobrý skutek, zveřejní ho v této sekci a na stejné stránce se v kalendáři probarví políčko daného dne modře. „Hlídky městské policie se běžně setkávají s tím, že lidé nezištně pomáhají slabším, poskytují první pomoc, vracejí cenné nálezy nebo aktivně přispívají k dopadení pachatelů protiprávních činů,“ uvedl Ghanem.

Záměr strážníků se zamlouvá i skautům. „Těší nás, že rubrika zůstane trvalou připomínkou práce pana Jaroslava Foglara. Bezplatně jsme jim proto poskytli autorská práva k používání slovního spojení Modrý život,“ uvedl Tomáš Šídlo, předseda správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara. Nadace je držitelem spisovatelových autorských práv.

Spisovatel a propagátor skautingu Jaroslav Foglar ovlivnil svými příběhy plnými dobrodružství a přátelství několik generací. Do řad skautského hnutí vstoupil na počátku 20. let a o několik let později se Jestřáb, jak zněla Foglarova přezdívka, ujal vedení pražského skautského oddílu Dvojka.

Ideálům hnutí zůstal Foglar, od jehož narození ve čtvrtek uplynulo 110 let, věrný i za temných let nacismu i komunismu. Přestože nesměl dlouho publikovat, počet výtisků jeho téměř třiceti románů překročil milion kusů. K nejslavnějším Foglarovým dílům patří kreslený seriál Rychlé šípy, také knihy jako Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Hoši od Bobří řeky, Chata v Jezerní kotlině nebo Tajemná Řásnovka.