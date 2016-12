Středočeši zrušili hrazení poplatků za pacienty. Nebudou hradit ani žákovské jízdné

Středočeský kraj byl posledním, který regulační poplatky ještě proplácel. Od loňského ledna byla většina poplatků celostátně zrušena a kraj pacientům hradil jen 90 korun za návštěvu pohotovosti. Hejtmančin náměstek pro zdravotnictví Martin Kupka (ODS) upozornil na to, že po celoplošném zrušení regulačních poplatků kraj vyplácel pacientům už jen velmi malé částky. „Letos to bylo jen 5000 korun. Tím, jak se změnila pravidla a platil se už jen poplatek za pohotovostní službu, tak to byla už jen takhle titěrná částka a víc nákladů a starostí bylo s administrací,“ řekl Kupka.



Zastupitel za ČSSD Zdeněk Seidl připustil, že vzhledem k výši zaplacených poplatků jde dnes už o marginální záležitost. Mnohem ostřejší debata se v pondělí rozproudila při projednávání rozpočtu kolem skutečnosti, že kraj už nebude hradit takzvané žákovské jízdné. Hrazení poplatků za pacienty i žákovské jízdné byly někdejší předvolební sliby ČSSD, tehdejší opozice to označovala za mrhání penězi.

Kraj proplácí poplatky od roku 2009. O rok později přešel na takzvaný plzeňský model, kdy pacient poplatek nejdříve zaplatí a poté případně žádá o jeho vrácení. Předtím pacienti nic v nemocnicích platit nemuseli a poplatek byl za ně po ústní dohodě automaticky zaplacen. Kraj to stálo výrazně více - v roce 2009 přes 80 milionů a za období leden až červenec 2010 dalších 46 milionů korun. Od srpna 2010 do konce letošního září hejtmanství vyplatilo 74,8 milionů korun a vyhovělo 51 700 žadatelům.