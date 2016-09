Střelba ve škole v USA: Chlapec nejprve zabil svého otce, poté zranil tři lidi

Sedmačtyřicetiletého otce střílejícího chlapce našli policisté mrtvého doma. Při vyšetřování vycházejí z toho, že muž byl střelcovou první obětí, než se útočník vydal do školy. Není jasné, zda použitá zbraň patřila zastřelenému muži.



Ve škole ve městě Townville střelil útočník dva šestileté chlapce do nohy a jednu učitelku do ramene. Jedno z postřelených dětí je v kritickém stavu, druhé dítě a učitelka podle lékařů nebyli zraněni vážně, ale přesto zůstávají v nemocnici.

Teenage shooter, now arrested, attacked #Townville elementary school in South Carolina, injured 3 after killing his father pic.twitter.com/tPqG4jJbhc