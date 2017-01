Střelec v Brazílii zabil 11 lidí, včetně své bývalé ženy

Podle místní policie byl muž rozzuřený kvůli rozchodu se svou bývalou ženou, která je mezi oběťmi. Brazilská média uvedla, že mezi mrtvými je i jejich osmiletý syn. Policie to zatím nepotvrdila.



Podle médií bylo postřeleno celkem 15 lidí a někteří zranění jsou v kritickém stavu v nemocnici. Jak uvedli sousedé, asi 15 minut před půlnocí zaslechli rány, nicméně nenapadlo je, že by to mohla být střelba. Co se děje, zjistili teprve ve chvíli, kdy jeden z postřelených vběhl k nim na pozemek a žádal o pomoc.

Jak poznamenala agentura Reuters, Brazílie sice bojuje s vysokou zločinností a násilím, nicméně podobné střelby s velkým počtem obětí nejsou v zemi běžné. Ke smrti zastřelením dochází spíše během loupeží, přepadení, či střetů s drogovými gangy.