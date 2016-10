Kurdský bojovník při bojích o město Kirkúk. | foto: Reuters

BAGDÁD Střety s radikály z takzvaného Islámského státu (IS) v Kirkúku, kteří v pátek v tomto severoiráckém městě zabili při koordinovaných útocích podle nové bilance 46 lidí, jsou u konce. Oznámila to v sobotu irácká policie, podle níž bezpečnostní složky ještě v noci na dnešek sváděly s teroristy z IS tvrdé boje.

Na neohlášenou návštěvu v sobotu do Iráku přiletěl americký ministr obrany Ashton Carter, který chce s iráckou vládou a velitelem mezinárodní koalice jednat o ofenzivě vůči IS v Mosulu. Představitel irácké policie řekl agentuře AP, že všichni útočníci IS z Kirkúku byli zabiti nebo se sami vyhodili do povětří. U provinční správní budovy, v jejímž okolí byly boje nejtěžší, byl v sobotu ráno klid. Islámský stát zastřelí každého, kdo utíká z Mosulu, řekl místní obyvatel Zatím není jasné, kolik bojovníků IS v Kirkúku útočilo. Smyslem akce mohlo být podle AP odvrátit pozornost od 170 kilometrů vzdáleného Mosulu, který IS dosud ovládá a k němuž se od pondělí blíží irácká armáda a Kurdové. Při útocích v Kirkúku zabili bojovníci IS nejméně 46 lidí, řekl agentuře AFP irácký představitel. Guvernér provincie Kirkúk Nadžmaddín Karím v pátek řekl, že se IS snaží otevřít novou frontu. Přiznal, že ve městě Islámský stát zřejmě zmobilizoval spící buňky svých bojovníků.