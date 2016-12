‚Střílejte na lodě s migranty.‘ Dánský politik radil, jak vyřešit uprchlickou krizi

„Jediným efektivním způsobem je prohlásit: ‚Nemůžete plout za tyto státní hranice, a pokud tak učiníte, budeme na vás buď střílet, nebo otočíme vaše lodě a poplujete zpátky,“ citovala agentura Reuters úterní prohlášení poslance Kristensena Bertha.



Berth později na facebooku svá prohlášení mírnil s tím, že jeho původní komentáře „by mohly být interpretovány tak, jak to nemyslel“. Vysvětlil, že nechtěl říct, že by se na migranty mělo střílet, ale že lodě NATO by mohly střílet do vzduchu, aby běžence varovaly. Podle něj je to „zásadní“ pro ochranu hranic Evropské unie.

Mluvčí Dánské lidové strany Sören Söndergaard agentuře Reuters řekl, že střílení migrantů není součástí oficiálních politických názorů strany.

Dánská lidová strana, která je silně protipřistěhovalecká, je hlavním politickým spojencem dánské vládní koalice. V loňských parlamentních volbách získala 21 procent hlasů, čímž se stala v parlamentu druhou nejsilnější stranou.

Dánsko zavedlo po loňské migrační vlně přísnou migrační politiku, která zahrnuje pohraniční kontroly a umožňuje dánským úřadům zabavovat běžencům cennosti a hotovost nad 10 tisíc dánských korun (36 tisíc Kč). Tyto prostředky se následně používají na financování pobytu uprchlíků v zemi.

Dánsko loni přijalo zhruba 21 tisíc uprchlíků. V přepočtu na počet obyvatel patří společně s Německem, Rakouskem, Švédskem a Finskem ke státům, kde o azyl žádá nejvíce lidí.