A jde ještě dál. Byl by rád, kdyby se armádě podařilo „vygenerovat“ první ženu v nejvyšší hodnosti. „Věřím, že v dohledné době budeme mít svou generálku. (...) Rád bych to stihnul do voleb v příštím roce,“ říká Stropnický.

Na podobnou myšlenku ho přivedlo loňské vystoupení jordánských ozbrojených sil na ostravských Dnech NATO. Blízkovýchodní království disponuje několika ženami v hodnosti generála.

V českém vojsku nyní slouží čtyři plukovnice. Tou první se před devíti lety stala Lenka Mendíková. Generálská hodnost je už jen o stupínek výš.

V armádě je zhruba 13 procent žen. Mohou do jakékoli jednotky, slouží třeba u výsadkářů nebo mezi piloty. Pokud splní podmínky, zařadí se i do bojových oddílů. Podle Stropnického jsou v armádě například kvalitní snajperky.