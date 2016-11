Úkolem třicetičlenného týmu v Iráku je podporovat irácké letce, kteří bojují s českými stroji L-159 proti extremistům z organizace Islámský stát. Irák koupil ze zásob české armády přes firmu Aero Vodochody 15 bitevníků, z toho jeden stroj byl použit k sestavení dvoumístné cvičné verze. V současné době je v Iráku šest L-159, které irácká armáda využívá v boji proti islámským radikálům. Proti pozemním cílům útočí za pomocí pum. Čtveřici pilotů, kteří byli vycvičeni v České republice, by měli v dohledné době doplnit další čtyři, kteří dokončí výcvik v ČR.

„V České republice dostali základní penzum zkušeností, které jsou na základní obsloužení letounů. K tomu, aby se letadla dala dlouhodobě provozovat, je třeba vybudovat komplexní logistický systém. Nejenom vypravit letadlo a přijmout ho po letu, ale i ošetřovat ho, naplánovat dlouhodobé opravy, prohlídky,“ řekl k náplni činnosti jednotky její velitel Zdeněk P.

V týmu jsou tak piloti, pozemní personál, ale i vojenští policisté, kteří zajišťují ochranu jednotky, nebo logistici. Podle vojáků jde po dlouhé době o misi, kterou si česká armáda sama kompletně zajišťuje. V dalších misích využívá široké podpory spojenců.

Část jednotky do země přijela již v červnu, oficiální mise začala na začátku srpna. Nová skupina ji vystřídá počátkem prosince. Ministr vojákům za jejich nasazení poděkoval. „Je to tu hodně spartánské, je to hodně náročné na psychiku,“ poznamenal k provizorním podmínkám, ve kterých musí jednotka působit.

Na začátku návštěvy Stropnický odhalil plaketu s názvem základny. Vojáci ji pojmenovali „Kemp Sovina“ na počest jejich kolegovi Ondřeji Sovinovi, letci 212. letky, který před čtyřmi lety tragicky zahynul při pilotování L-159. „Jsme letecký poradní tým, který má za úkol pomoci iráckému letectvu s provozem a se zavedením do provozu L-159, takže ta symbolika tu je zjevná. Navíc většina kontingentu je složená z příslušníků buď přímo letky, nebo alespoň 21. základny letectva v Čáslavi,“ poznamenal k výběru názvu velitel Zdeněk P.

Kromě leteckého poradního týmu česká armáda vyšle v nejbližších týdnech do Iráku i chirurgický tým, který bude léčit zraněné spojenecké vojáky poblíž Mosulu, kde se odehrávají těžké boje. V Iráku by čeští zdravotníci měli zůstat půl roku, v případě potřeby může být do země vyslána další jednotka.

Během příštího roku by také armáda mohla na pomoc irácké armádě poslat vojenské instruktory. Irácké kolegy mají cvičit k odstraňování improvizovaných nástražných systémů, které po sobě zanechávají ustupující extremisté. Česko také podpořilo irácké a kurdské ozbrojené síly zbraněmi a municí za desítky milionů korun.