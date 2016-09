Postava Řečníka se v přednášeném textu hry klade otázky Co je Česko?, Kde Česko začíná a kde končí?, Kdo chce v Česku žít?, Kdo tady žije, a proč? Kdo nebo co nese vinu za současnou nechuť lidí k Česku? nebo Nese vinu za nechuť současný český prezident? „Chtěl jsem napsat něco o havlistech a zemanovcích, a stejně tak o lidech, kterým se říká hipsteři a kterým by se možná mělo říkat spíš nová zahálčivá třída, která si myslí, že nezahálí. To všechno se pak přirozeně spojilo v tématu hranic, zahraničí a ́bezhraničí ́,“ řekl autor hry.



Jeho hra podle něj mluví o hranicích a o jejich překračování. „S tím přímo souvisejí témata, jako je optimismus a pesimismus, obsese a vůbec duševní zdraví.“ uvedl Zábranský.

Hra měla jistý mediální ohlas již před premiérou, kdy se psalo, že vznikla hra o prezidentu Zemanovi. „Pro nás - inscenátory - je to tedy ještě zajímavější než obvykle. Je to vlastně docela vzrušující výzva - musíme se vypořádávat nejen se samotným textem, ale i s tou vášnivou diskusí kolem. Tím spíš, že hra je svým způsobem kontroverzní a prezentuje postoje a názory v ́uměleckých kruzích ́ dost nepopulární,“ uvedla režisérka.

Zábranský Zemana obhajuje. „Hra se točí kolem základní otázky, proč Zemanovi zdejší umělci nerozumí a používají ho výhradně jako symbol všeho špatného. Proč se ho nesnaží pochopit v celé jeho šíři,“ uvedl Zábranský.

Stanislav Majer se narodil v roce 1978, vyučil se truhlářem, ale stal se hercem. Působil v řadě divadel - například v Činoherním studiu v Ústí nad Labem a řadu let působil v Divadle Komedie, když v něm působilo Pražské komorní divadlo s režisérem Dušanem Pařízkem. Od roku 2012 je v angažmá v Divadle Na zábradlí. Čím dál víc je známý také z filmu a televize.