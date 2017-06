Sudetští Němci chtějí stavět mosty mezi Čechy a Němci, říká šéf sdružení Posselt

Česko na letošním sjezdu zastoupí vicepremiér a šéf lidovců Pavel Bělobrádek, jenž bude dosud nejvýše postaveným českým politikem, který tak učiní.



Krutá historie dala podle Posselta sudetským Němcům hezký úkol, a sice být mostem mezi Českem a Bavorskem, respektive Německem. Není to přitom úkol v žádném případě krátkodobý, spolu s Čechy dobré vůle se ale chce o co nejužší spolupráci nadále snažit. „Byli jsme sousedy a vždy sousedy zůstaneme,“ zdůraznil Posselt, podle něhož je důležité, aby se sudetští Němci aktivně zapojili do utváření střední Evropy.

Sudetoněmecký sjezd začal v sobotu před 11. hodinou v prostorách augsburgských veletrhů za přítomnosti zhruba tisícovky hostů. Už předtím se ráno otevřely desítky stánků, které představují jednotlivé komunity sudetských Němců a jejich historii nebo třeba lákají na návštěvu České republiky.

Hlavní událostí dne bylo předání nejvyššího sudetoněmeckého ocenění - Evropské ceny Karla IV. Převzal ji Volker Bouffier - ministerský předseda Hesenska, tedy spolkové země, která po druhé světové válce přijala po Bavorsku druhý nejvyšší počet sudetských Němců, kteří museli opustit Československo.

Vystoupí i Bělobrádek

Ve svém projevu Bouffier připomněl situaci, do jaké v roce 1946 do Hesenska přišlo několik stovek tisíc sudetských Němců. Vysídlenci z Československa tehdy dorazili do země, která hladověla a která byla po druhé světové válce vyřazena ze skupiny civilizovaných zemí. O to obdivuhodnější je podle něj, jakým způsobem se sudetští Němci dokázali zapojit do budování poválečného Německa.

Politický vrchol sjezdu přijde v neděli, kdy s projevy vystoupí Bělobrádek nebo bavorský premiér Horst Seehofer (CSU). Česko budou na sjezdu vedle Bělobrádka reprezentovat ministr kultury Daniel Herman i řada regionálních politiků.

Vztahy sudetských Němců a Čechů prošly v posledních letech značnou proměnou, kdy se namísto sporů o takzvané Benešovy dekrety klade spíše důraz na to, co obě skupiny spojuje. V podobném duchu by se podle představ pořadatelů měl nést i letošní sjezd.

Sudetoněmecké krajanské sdružení zastupuje zájmy sudetských Němců a jejich potomků. Z tehdejšího Československa bylo po skončení druhé světové války a více než šestileté nacistické okupaci vyhnáno a odsunuto kolem tří milionů Němců.