Vražedkyně z Anděla už může mezi ostatní vězně, pozůstalí chtějí peníze po státu

„Spis byl zaslán k žádosti ministerstva, které bude rozhodovat o žádosti oběti trestné činnosti o peněžitou pomoc,“ potvrdil serveru Lidovky.cz místopředseda Městského soudu v Praze pro trestní úsek Jan Kadlec. Právě pražský městský soud poslal Sudků za mříže kvůli tomu, že se loni v červenci nejprve neúspěšně pokusila v jedné kavárně na pražském Újezdu uškrtit asi pětadvacetiletou ženu a o pár dní později v obchodním centru na Andělu nožem zavraždila 54letou ženu.

Soud letos v březnu Sudků kromě uložení 30letého trestu nařídil, aby trojici pozůstalých jako odškodnění zaplatila zhruba 880 tisíc korun. Postiženým vražedným konáním pachatelky by ale mohly skončit na účtu další peníze. Ministerstvo spravedlnosti nyní bude rozhodovat, zda jim přiřkne takzvanou peněžitou pomoc. Jde prakticky o jakousi sociální dávku, jíž stát vyjadřuje solidaritu s oběťmi trestných činů. O nároku na takovou finanční injekci i její výši rozhoduje odbor odškodňování ministerstva.

„Peněžitou pomoc není možné chápat jako náhradu škody, kterou pachatel způsobil svým činem oběti nebo pozůstalým, protože taková povinnost zatěžuje výlučně pachatele samotného, a nikoliv stát,“ podotkl k tomu pro server Lidovky.cz Jakub Říman z tiskového oddělení resortu. Přeživší oběť trestného činu může dosáhnout až na 200 tisíc korun, jeden pozůstalý také 200 tisíc. Mezi všechny pozůstalé pak může ministerstvo rozdělit maximálně 600 tisíc korun.

Sudků může do knihovny, hraje i volejbal

Kdo konkrétně z pozůstalých po zavražděné z obchodního centra na Andělu se s žádostí o finanční podporu obrátil na stát, není jasné. Ministerstvo zůstává v této souvislosti diskrétní. „Vzhledem k ochraně soukromí žadatele/žadatelů z řad pozůstalých, nelze k této věci uvést již více konkrétní informace,“ vysvětlil zdrženlivost resortu jeho mluvčí Říman.

Nový rozměr získal případ i v tom, jak vypadá režim Sudků za mřížemi. Původně trávila vražedkyně vzhledem k trpěnému nekrofilnímu sadismu v kombinaci s poruchou osobnosti dny v opavské věznici kvůli bezpečnosti ostatních v izolaci, ale to už podle všeho neplatí. Serveru Lidovky.cz to potvrdil její právní zástupce Tomáš Dvořáček. „Podle toho, co mi píše, se má dobře. Má i kulturní vyžití,“ uvedl advokát. „Že tam mají knihovnu, že hraje volejbal a badminton,“ dodal.

Lze tak odvodit, že zabírá podávaná medikace. Za Sudků podle dopisů určených advokátovi jednou týdně dochází psychiatr i psycholog, pachatelka si v tomto smyslu přístup věznice pochvaluje. Její stav by se tak měl lepšit. „Rozhodně to nepůsobí, že by tam měla problémy, nebo že by si s ní nevěděli rady. Chovají s k ní slušně a ona k nim,“ poznamenal advokát Dvořáček.

Oficiálně je však s léčbou klientky Dvořáčka problém. Když ji soud potrestal 30 lety, nařídil ji také ústavní, tedy průběžnou psychiatrickou a sexuologickou léčbu. Jenže české vězeňství na takový typ péče nemá zázemí, s obdobnou diagnózou se totiž prakticky nesetkalo. „Nemáme žádné oddělení, které by v ženské věznici bylo schopné vykonávat psychiatrickou ochrannou léčbu,“ řekla už dříve serveru Lidovky.cz respektovaná soudní znalkyně z oboru sexuologie Růžena Hajnová.

Ohledně léčby soud vězeňské službě vyhoví

Server Lidovky.cz už v dubnu upozornil, že Generální ředitelství vězeňské služby proto poslalo pražskému městskému soudu dopis s prosbou, jak má v případě péče o Sudků postupovat. „Ve sdělení uvádíme, že nařízený výkon ochranného léčení nemůžeme zahájit,“ informovala tehdy mluvčí služby Petra Kučerová. Služba od soudu čeká pokyny ohledně prováděné léčby. Ačkoliv soud ještě na prosbu oficiálně neodpověděl, jeho postoj už se rýsuje.

Sexuologická léčba v českých věznicích Stát začal brát v potaz sexuální deviace u pachatelů trestných činů až na přelomu 80. a 90. let, i tak ale v zemi dodnes existuje jediné zařízení poskytující odpovídající léčbu - v Kuřimi. A to ještě jen u mužů. U vražedkyň je sexuální deviace naprosto výjimečná.

„V devadesátých letech jsme dělali zpětný průzkum sexuálních vrahů, od roku 1980 do roku 1995 jsme jich měli sedmdesát. A mezi nimi byla jediná žena,“ sdělil serveru Lidovky.cz psycholog Karel Netík, který Sudků po vraždě na Andělu vyšetřoval.

Místopředseda soudu pro trestní úsek Kadlec server Lidovky.cz upozornil, že hlavní odpovědnost leží na samotné vězeňské službě, protože ona se o ženu stará. Soud by ji tak měl podle jeho slov na každý pád vyjít vstříc. „Když generální ředitelství řekne, že je schopné zařídit léčbu ambulantně, tak příslušný předseda senátu obratem změní režim z ústavního na ambulantní,“ uvedl Kadlec. Soud by tak formálně potvrdil, co už probíhá nyní.

Podle Kadlece každopádně vražedkyně nějaký druh léčby podstupovat musí, i kdyby mělo zůstat jen u ambulantní. Není prý možné, aby člověk s takovou diagnózou čekal na medikaci až po vykonání trestu. V tomto případě se navíc jedná o 30 let. „To by se naprosto míjelo se smyslem léčby. Protože když bude jen zavřená, tak je to málo. Taková osoba potřebuje hlavně pomoc po odborné stránce,“ podotkl soudce Kadlec. Vězeňská služba s odvoláním na ochranu osobních údajů odmítla k Sudků cokoliv uvést.