Vražedkyně z Andělu neprochází nařízenou léčbou, vězeňská služba ji nemůže zajistit

„Vězeňská služba informovala Městský soud v Praze. Ve sdělení uvádíme, že nařízený výkon ochranného léčení nemůžeme zahájit vzhledem k tomu, že vězeňská služba neposkytuje ochranné léčení psychiatrické v jakékoliv formě a rovněž neposkytuje ochranné léčení sexuologické u žen,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová. Závěry služby jsou velmi čerstvé, na pražský městský soud je poslala uplynulý čtvrtek.

Služba nemůže odsouzeným dopřát zmíněnou péči z prostého důvodu, nedisponuje pro ni akreditací. České vězeňství má totiž s podobnými případy prakticky nulové zkušenosti, protože žena trpící jako Sudků nekrofilním sadismem a poruchou osobnosti je něčím naprosto výjimečným. „Nemáme žádné oddělení, které by v ženské věznici bylo schopné vykonávat psychiatrickou ochrannou léčbu,“ vysvětila serveru Lidovky.cz respektovaná soudní znalkyně z oboru sexuologie Růžena Hajnová.

Kauza Sudků má kořeny v loňském červenci, nejprve se 5. července pokusila v kavárně na pražském Újezdu uškrtit na toaletě zhruba pětadvacetiletou ženu. Oběť se ale ubránila, navíc se jí podařilo zavolat pomoc. O 16 dní později však Sudků svůj úmysl dotáhla, v obchodním centru na Andělu dvěma ranami nožem zavraždila 54letou ženu. Zatímco u prvního činu hnala pachatelku touha mít styk s mrtvou ženou, vraždou v centru na sebe chtěla upozornit, nechat se chytit a dokázat svou duševní poruchu.

Žalobkyně chtěla ambulantní léčbu, soud nařídil ústavní

Když Městský soud v Praze kauzu Sudků letos v březnu vyřizoval, vedle 30letého trestu ji nařídil ústavní, tedy průběžnou, psychiatrickou a sexuologickou léčbu. Státní zástupkyně i znalci vzhledem k závažnosti stavu pachatelky přitom doporučili, aby se s ní začalo ještě ve vězení. Žalobkyně žádala léčbu ambulantní, tedy nárazovou, kdy by například za Sudků odborníci docházeli.

Soudní senát v čele se Stanislavem Králíkem však dospěl k závěru, že ambulantní léčba nebude stačit. Uložil tak Sudků péči ústavní. „Soud považuje její duševní stav za natolik závažný, že odmítá přijmout myšlenku ochranného léčení ambulantního za dostačující. Z toho důvodu bylo obžalované uloženo léčení ve formě ústavní,“ vysvětlil soud v rozsudku, jejž má server Lidovky.cz k dispozici.

Soud tím české vězeňství postavil do složité pozice, jelikož stálá psychiatrická a sexuologická léčba žen v našich věznicích jednoduše nemá zázemí. Proto se vězeňská služba obrátila na soud, aby se v případě Sudků domluvily na dalším scénáři. „Náš soud takovou informaci neobdržel. Samozřejmě to nemohu vyloučit v budoucnu,“ sdělila v pátek serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Markéta Puci.

Protože na soud prosba vězeňské služby ještě nedoputovala, zdržela se Puci vyjádření, jak by měla domluva vypadat. Co od své prosby očekává, velmi zdrženlivě komentovala i sama služba. „Vězeňská služba bude postupovat v rámci zákonných možností,“ sdělila neurčitě mluvčí Kučerová. „Tím je řečeno vše, nic vím vám sdělit nemůžeme, to je vyčerpávající odpověď,“ uvedl pak pro server Lidovky.cz i šéf služby Petr Dohnal.

Klientka se léčí a je spokojená, uvedl advokát Sudků

Serveru Lidovky.cz se nicméně podařilo zjistit, že vězeňská služba v otázce způsobu léčení Sudků skutečně čeká na pomoc od soudu. „Musíme se chovat striktně podle zákona. Nemůžeme partyzánsky poskytovat něco, na co nemáme ze zákona akreditaci,“ sdělil pod zárukou anonymity zdroj z ředitelství vězeňské služby. „Vyčkáme, jak se dohodneme se soudem, jaké budou možnosti,“ dodal zdroj.

Sexuologická léčba v českých věznicích Stát začal brát v potaz sexuální deviace u pachatelů trestných činů až na přelomu 80. a 90. let, i tak ale v zemi dodnes existuje jediné zařízení poskytující odpovídající léčbu - v Kuřimi. A to ještě jen u mužů. U vražedkyň je sexuální deviace naprosto výjimečná.

„V devadesátých letech jsme dělali zpětný průzkum sexuálních vrahů, od roku 1980 do roku 1995 jsme jich měli sedmdesát. A mezi nimi byla jediná žena,“ sdělil serveru Lidovky.cz psycholog Karel Netík, který Sudků po vraždě na Andělu vyšetřoval.

Zda tedy zůstává Sudků aktuálně bez medikace, nechce vězeňská služba komentovat. Prý ani ani nemůže. „S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů vám nemohu sdělit informace ke konkrétní vězněné osobě,“ podotkla mluvčí Kučerová. Právní zástupce Sudků Tomáš Dvořáček serveru Lidovky.cz potvrdil, že si jeho klientka odpykává trest ve věznici v Opavě, kde stát drží muže i ženy. Přestože české vězeňství u Sudků oficiálně tápe, minimálně podle Dvořáčka jeho klientka nějakou formu léčby absolvuje

„Co mi psala, tak si s tím v rámci možností vězeňská služba dokázala poradit. V zásadě vykonává ambulantní léčbu,“ sdělil Dvořáček serveru Lidovky.cz, že za jeho klientkou dochází jednou týdně psychiatr i psycholog. „Z pohledu paní Sudků je to na odpovídající úrovni, pochvalovala si i přístup vězeňské služby,“ dodal advokát. Sudků prý bere i léky. Ačkoliv takový postup neodpovídá nařízené léčbě, důvod k němu je prostý: stát si jednoduše nemůže dovolit nechat takto závažný případ deviace bez jakékoliv péče.