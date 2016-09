Pečená medová kachna se zázvorem s červeným zelím, jablky a brusinkami



1 kachna cca 2,4 kg



4 lžíce kmínu



1 čajová lžička mletého zázvoru



3 lžíce medu



1 lžíce hladké mouky



1 lžíce soli



Příprava: Kachnu očistíme od zbytků brk a případně opálíme lampou, pak ji omyjeme a osušíme. Osolíme z vrchu i zevnitř, okořeníme mletým zázvorem a okmínujeme. Husu dáme do pekáče, já používám heslo, jak běží, tak leží, lehce podlijeme vodou a přiklopíme. Troubu nastavíme na teplotu 130°, vložíme kachnu a pečeme cca 2 hodiny, průběžně potíráme medem. Pak kachnu přendáme na plech a dopékáme cca na 180° do zlatova. Výpek restujeme na tuku, lehce zaprášíme hladkou moukou (cca 1 polévková lžíce), nakonec opražíme, zalijeme vodou a dobře provaříme a přecedíme.

Červené zelí s jablky

červené zelí cca půl hlávky



1 cibule



10 dkg sádla



20 dkg jablek



20 dkg brambor



50 g brusinek

kmín

sůl



ocet



cukr



Příprava: Cibuli nakrájíme nadrobno, dáme do hrnce s trochou rozpáleného sádla a kmínem, cibulku osmahneme dozlatova, pak vložíme nakrouhané zelí a zalijeme vodou, tak aby zelí bylo ponořené, dochutíme solí, cukrem a octem. Když je zelí skoro vařené, odebereme dvě třetiny vody, přidáme najemno nastrouhané syrové brambory, jablka, brusinky a dovaříme. Dochutíme převařeným octem, cukrem a podle chutě dosolíme. Někdo dává do zelí méně vody, tak aby ve finále nemuseli vodu odebírat. To je v pořádku, pokud je to mladé zelí.

Petrželové knedlíky

350 g toustového chleba nebo bílého pečiva



50 g hrubé mouky



3 vejce (oddělíme bílky, ze kterých vyšleháme sníh)



0,5 dkg soli



špetka muškátového oříšku



3 dcl mléka



hrst petržele



Příprava: Toustový chléb nakrájíme na kostičky, zprudka opečeme v troubě do zlatova a necháme vychladnout. Z bílků si připravíme sníh. Mléko, žloutky, sekanou petržel, sůl a muškátový oříšek dobře smícháme. Touto směsí zalejeme vychladlou housku, promícháme a necháme chvilku směs vsáknout do housky, pak lehce vmícháme sníh, rychle zarolujeme a dáme vařit, aby sníh nespadl a knedlíky nebyly sražené.

Navlhčíme vyprané utěrky a lehce potřeme olejem, rozprostřeme směs do tvaru knedlíku, zarolujeme, po stranách svážeme provázkem a dáme vařit na páru po dobu 20 minut. Poté vyndáme, rozbalíme a necháme trochu zchladnout. Potřeme rozpuštěným sádlem, knedlíky tak neokorají a dobře se i skladují.

Bramborové špalíčky se strouhankou



700 g vařených brambor



1 vejce



125 g hrubé mouky



125 g mouky krupice



15 g soli



strouhanka na posypání



Příprava: Vařené brambory nastrouháme najemno, přidáme zbylé ingredience a propracujeme. Rychle vyválíme šišky (špalíčky) a dáme vařit na 10 minut do páry, můžeme i v trochu osolené vodě, ale musíme dát pozor při vyndávání, aby se nám nerozpadly. Necháme odpočinout a opět potřeme sádlem. Prosátou strouhanku lehce upražíme nasucho. Před servírováním špalíčky lehce opečeme a posypeme strouhankou. Na dokončení si ještě připravíme ořechy v karamelu - cca tři půlky na porci (zkaramelizujeme cukr do zlatova, zalejeme trochou vody a provaříme, pak vložíme ořechy a lehce prohřejeme, můžeme připravit i dopředu). Cibuli nakrájíme na tenká kolečka, poprášíme hladkou moukou, a pozvolna usmažíme dozlatova, pak vyndáme na papírovou utěrku, aby vsákla přebytečný tuk, osolíme.