Svatý grál sběratelů. Originální světelný meč Luka Skywalkera jde do dražby

Nová naděje obsahovala památnou scénu, kdy Obi-Wan Kenobi překvapenému Lukovi předá modrý světelný meč jeho otce Anakina. O meč Luke při souboji s Darthem Vaderem v Oblačném městě přišel a meč byl ztracen (než se v epizodě 7 znovu objevil a dostal se do vlastnictví mladé Rey). Originální repulika ale ztracená nikdy nebyla a zájemce, který přijde na aukci The Profile Hollywood Auction 89, která se koná od 26. do 28. června v Los Angeles, ji může hrdě zařadit ke svým ostatním trofejím.



Světelný meč vlastnil několik desetiletí producent Gary Kurtz, ale letos se rozhodl ho předat dál. Odhadovaná cena 150 - 250 tisíc dolarů (3,5 až 5,86 milionů korun) může být snadno překonána tou reálnou, protože sága Star Wars má velmi zapálené sběratele svých filmových memorabilií.

Pro ty, kteří zbraně příliš nemusí, se v aukci objeví i opravdový, ve filmech použitý model R2-D2 nebo originální obrazové návrhy původní trilogie od Toma Junga.