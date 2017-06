‚Jděte do pr***e, já jsem Milwall!‘ Švédové pojmenovali pivo po hrdinovi z londýnského útoku

S teroristickými útoky se pojí i hrdinné skutky. Stejně tomu tak bylo i při londýnském atentátu ze 3. června na mostě London Bridge. Roy Larner, fanoušek fotbalového klubu Millwall, se stal hrdinou pro mnoho Britů. Z boje vyšel živý, ale vážně zraněný s osmi bodnými ranami. Svým skutkem ale pomohl k útěku desítkám lidí.

Hold hrdinnému činu Larnera vzdal ve Stockholmu švédský pivovar, který představil novou řadu piva. Vznikl tak pětiprocentní anglický hořký ležák. Na etiketě piva je červený kříž na béžovém podkladu. Červený kříž může značit millwallskou fanouškovskou vlajku a anglickou fotbalovou asociaci, nebo i zranění se kterými Larner po útoku statečně zápasil. O přesném významu etikety se spoluzakladatel pivovaru David Mortimer nevyjádřil. Zatím je ale distribuován pouze v okolí původního pivovaru.

Brilliant. But only 5%? Roy Larner is 90% proof! pic.twitter.com/Gsi5obFldd — Andrew (@themadgambler86) 8. června 2017

„Můj známý mi poslal odkaz na článek o Royovi. On je taky fanoušek fotbalového týmu Millwall. Pomyslel jsem si, že je to úžasný příběh jednoho hrdinství,“ vysvětlil 45letý David Mortimer, spolumajitel pivovaru Frequently Beer Works, kde nápad vznikl.





V rozhovoru pro britský deník The Independent Mortimer popsal, jak z toho nápadu byl od začátku nadšený. „Když jsem to četl, řekl jsem si ‚to je úžasné, to je něco skutečně výjimečného‘. Tak jsem si promluvil s chlapy z pivovaru a došli jsme k názoru, že bychom tu informaci chtěli nějak šířit dál,“ řekl. A rovnou velmi originálním řešením – a to novou řadou zlatavého moku, který ponese jako jméno slavnou větu londýnského hrdiny ‚Jděte do p****e, já jsem Millwall!‘.

„Cítil jsem, že tohle je jeden z těch příběhů, který chcete lidem říct, protože to je úžasné – a také je to skvělé jméno pro pivo,“ dodal spolumajitel nadšeně.

Všechny peníze, které z prodeje piva vzejdou, půjdou na sbírku Roye Larnera, která začala ještě před představení tohoto švédského piva. V současnosti sbírka dosáhla již 50 tisíc liber.

Útok na London Bridge, kde najela dodávka do chodců, a poté útočníci také vyskočili z auta a bodali do lidí, si podle úřadů vyžádal sedm mrtvých a 48 zraněných, z nichž přes dvacet jich bylo v kritickém stavu. Policejním jednotkám trvalo pouhých 8 minut než útočníky zneškodnili.