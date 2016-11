Švehlův památník nechala postavit tehdy nejsilnější politická strana v Československu - Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, neboli agrárníci. S výstavbou dělníci začali v roce 1935 a veřejnosti byl památník otevřen o rok později v létě. Tato událost byla zaznamenána i místním kronikářem: „Na kopci Panák byl vybudován monumentální památník Antonína Švehly. Byl vytvořen dobrovolnou prací a vysokými peněžními příspěvky. K tomuto účelu byla urychleně vyválcována státní silnice Černokostelecká z Malotic do Olešky a okresní silnice z Kouřimi až do Lhotek. Odhalení bylo velmi slavnostní.“

K památníku vedla cesta po schodišti, na jejímž konci bylo prostranství, kterému vévodila Švehlova busta a nad ní se tyčila půlkruhová konstrukce. Po obsazení Československa nacisty byla busta odstraněna a památník zanechán svému osudu až do roku 1945, kdy se z něj stal krajský památník obětem fašismu, na kterém byla uvedena jména lidí z Kolínska, kteří za války zemřeli.

V roce 1948 se památník dočkal další změny, kdy byla přebroušena deska se jmény obětí a památník byl osazen nápisem: „Vám, kdož jste pro vlast trpěli a umírali z vděčnosti, národu na paměť a k výstraze. Obětem nacismu a padlým bojovníkům za svobodu 1938–1945.“ V 80. letech se Okresní národní výbor v Kolíně snažil památník přeměnit na turistické místo.

Oprava by vyšla na miliony

Podle starosty Ždánic Krupičky se o památník v současnosti stará obec. „Na památníku provádíme jen ty nejnutnější opravy, aby nespadl. Na jeho renovaci by jsme ale potřebovali několik milionů,“ uvedl Krupička. Podle něj obec už žádala několikrát o grant na obnovu památníku. „Řekli nám, že peníze bohužel nedostaneme, jelikož se nejedná o památku,“ uvedl starosta, podle kterého byl problém i s pozemky.

„Památník stál na několika parcelách, které patřily lidem. My jsme je jako obec požádali, aby nám parcely věnovali darem, což také vyšlo. Takže nyní stojí alespoň na státních pozemcích,“ uvedl Krupička.

Pomoct s obnovou památníku prý nemůže ani ministerstvo kultury. „Pokud se nejedná o kulturní památku, finančně pomoci nemůžeme,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. Ta také uvedla, že žádnou žádost na ministerstvu neevidují. „Ani my, ani památkáři jsme nic takového neobdrželi. Jedná-li se o takovou částku, určitě by jsme nad tím jen tak nemávli rukou. Pan starosta by měl lépe dohledat své podklady,“ dodala Cigánková.

Krupička si je ale jistý, že žádost obec podala. „Musel bych se podívat do archivů, ale určitě jsme žádost podávali,“ řekl starosta.