‚Švestkový‘ festival slaví padesát let. Nabídne velká jména domácí hudební scény

VIZOVICE Letošní jubilejní 50. ročník hudebně-švestkového festivalu Vizovické Trnkobraní se koná v pátek a sobotu 18. a 19. srpna v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích nedaleko Zlína. Své letošní výročí zde festival oslaví spolu s hlavním interpretem, kapelou Elán. Ta je letošním rokem zase jubilejních padesát let na scéně a Trnkobraní si vybrala jako zcela exkluzivní festivalovou zastávku v rámci svých letních vystoupení.

Návštěvníci se dále mohou těšit na zpěváky Tomáše Kluse a Michala Hrůzu, zpěvačky Katarínu Knechtovou a Lenny, kapely No Name, Mandrage, Tři sestry, Mňága a Žďorp a další skupiny a interprety. Neodmyslitelná soutěž v pojídání švestkových knedlíků otevřená široké veřejnosti se letos uskuteční za přítomnosti moderátorů Jakuba Koháka a Patrika Hezuckého, a to v sobotu ve 13:15 odpoledne.

Chybět nebude tradiční stand-up představení Komiků s.r.o. Tomáše Matonohy, Lukáše Pavláska a Miloše Knora. Legendární skupina Elán se na Trnkobraní návštěvníkům představí ve dvouhodinovém sobotním vystoupení s velkou LED projekcí a světelnou show a zahraje program z turné Živých nás nedostanú. „Koncert odehrajeme tak, jak je připravený. Jsou v něm namixované staré hity jako třeba Stužková, Dresy nebo Ak nie si moja s novými písničkami,“ upřesňuje Jožo Ráž. „Dělá mi radost zpívat pro lidi. Dávám do toho ze sebe to nejlepší a lidé mi to vracejí. Je to pocit, který nelze získat jinou cestou. Miluji své publikum, rád pro ně zpívám. Nabíjí mě to a nejinak tomu bude i na Trnkobraní,“ dodává Ráž. A proč se organizátoři Trnkobraní, na kterém vystoupí také například kapela Visací zámek, Jelen nebo Rybičky 48, rozhodli oslovit pro letošní ročník zrovna legendární slovenské rockery? „Kapela Elán má za sebou podobnou historii a muzikantský příběh jako festival Vizovické Trnkobraní, který probíhá již padesát let na hranicích Moravy a Slovenska, zažil v minulosti řadu vrcholů i pádů a podařilo se mu překonat mnohé peripetie,“ říká organizátor Michal Šesták. „Eláni za svou historii zase naplnily stovky hal a stadiónů bývalého Československa, současně jim v jednu chvíli hrozil i nečekaný konec kariéry a v čase letošního Trnkobraní zahájí svoji padesátou hudební sezónu. K oslavám padesátin Trnkobraní se tak více než symbolicky hodí,“ dodává Šesták. Na Trnkobraní dále vystoupí kromě dalších kapel například Slza, Gazdina Roba, Citron, Zoči Voči, Thom Artway nebo O5 a Radeček včetně lokálního Fleretu a Kosovců. Chybět na Trnkobraní letos samozřejmě nebude oblíbená soutěž v pojídání švestkových knedlíků otevřená široké veřejnosti za doprovodu moderátorů Jakuba Koháka a Patrika Hezuckého, ta letos proběhne v sobotu ve 13.15 hodin, stejně jako vyhlášení vítězů tradičního Jelínkova koštu. Soutěže v pojídání knedlíků se ale Eláni nezúčastní, i když jako jídlo je mají rádi. „Snad jen, kdyby měly tekutou podobu,“ směje se Ján Baláž. Organizátoři i letos dali příležitost mladým začínajícím kapelám. V soutěži Zahraj si s kapelou na Trnkobraní, která proběhla na facebooku Trnkobraní, vyhrála kapela Fack!nk Freakz, fanoušci se na ni mohou těšit v sobotu od 11 hodin.

Trnkobraní tradičně nabídne také sobotní doprovodný program. Návštěvníci si mohou od festivalového ruchu odpočinout na vystoupeních Komiků s.r.o. Tomáše Matonohy, Lukáše Pavláska a Miloše Knora, divadelním představení Vivat Trnkobraní nebo na speciální bublinkové show. Chybět nebudou projekce filmů Prázdniny v Provence režiséra Vladimíra Michálka, Instalatér z Tuchlovic Tomáše Vorla, rodinný animovaný film Lichožrouti, komedie Ostravak Ostravski, hudební dokument o Elánech Rabaka, a další snímky a dokumenty. Folklorní tance a zvyky představí lokální soubor Vizovjánek a nejmenší návštěvnici se zabaví v dětském koutku, kde budou připraveny výtvarné a rukodělné dílny, soutěže pro chytré hlavy a pohybové disciplíny. Ve festivalovém areálu bude opět možné ochutnat ovocné knedlíky vyráběné téměř ze všech druhů ovoce, ze kterých likérka Rudolf Jelínek pálí své destiláty, nebo navštívit muzeum slivovice.