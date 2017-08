Švestky a lískové ořechy. Překvapivé souznění v rustikálním koláči

Tvrdí se, že jediná neodolatelná chuťová kombinace jsou švestky a mák. Kdo by neznal švestkové knedlíky s mákem anebo makový koláč se švestkami?

Letos se podle dostupných zpráv máku urodilo méně, někde snad vůbec ne, za což může dlouhotrvající sucho v oblastech, kde se mák u nás pěstuje. Existuje však jiná kombinace, která je stejně dokonalá: švestky a lískové ořechy. Vyzkoušejte!



Šťavnaté švestky schované v třeném koláči

Upéct tento koláč mě napadlo v okamžiku, kdy moje kamarádka Alicia přinesla čerstvě upečený koláč se švestkami a mákem, kdy švestky byly doslova zakleté v těstu. Chuť však byla fajnová, švestky totiž dodaly koláči šťavnatost a vláčnost. Víme však, že je vždy dobré švestky s něčím zkombinovat a mák se nabízí jako ideální spojení.

O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz.



A pokud nemáte doma mák nebo chcete změnu, sáhněte po lískových ořeších. Vznikne tak rustikální koláč nejen co do chutí, ale i co do vzhledu. Použijte třtinový cukr a lískové ořechy příliš neloupejte. Navíc tento koláč je pro všechny netrpělivé gurmány, můžete ho totiž konzumovat i teplý a na rozdíl od jiných těst vás žaludek bolet nebude.



Lískové ořechy do těsta i na ozdobu

Zapomeňme na chvilku na kynutá těsta a dopřejme si těsto třené, kde část mouky nahradíme ořechy. Dodají těstu zvláštně voňavých a více kořeněných chutí a ke švestkám se báječně hodí.

Pokud jsou švestky kyselejší, je nutné je trochu posypat třtinovým cukrem, který necháme mírně vsáknout do švestek. Vzhledem k třenému těstu švestky zůstanou ukryté a my si můžeme koláč lískovými ořechy ještě nazdobit. Nakonec málokdo by čekal, že v kousku třeného ořechového koláče jsou švestky, tedy koláč i s překvapením. O šťavnatost tohoto koláče je tudíž zaručeně postaráno. Servírujte jak teplý, tak vlažný, třeba i s kopečkem vanilkové zmrzliny. Zmrzlina zastoupí onu pověstnou třešničku na dortu.

Švestkový koláč s lískovými ořechy

Na těsto:

pro hlubší kulatou formu 28 x 11 cm



700 g švestek



300 g másla lehce změklého



300 g tmavého třtinového cukru



4 vejce velikosti M



kůra a šťáva z jednoho citrónu



150 g hladké mouky, nejlépe pro dortová těsta



1 prášek do pečiva



100 g jader lískových ořechů



3 lžičky rumu nebo brandy (možno vynechat)



Na ořechovou ozdobu:

30 g másla



80 g lískových ořechů



2 lžíce tmavého třtinového cukru



2 lžičky mleté skořice



Nejdříve si rozehřejeme troubu na 190° C. Omyjeme švestky, rozpůlíme je a vyjmeme pecky. Švestky klademe na talíř a posypeme je 2 lžícemi hnědého třtinového cukru, zakapeme lehce rumem a necháme chvilku nasáknout.

Vymažeme si zapékací kulatou koláčovou formu máslem a vysypeme ji hrubou moukou. Připravíme si sypké suroviny do jedné mísy; odvážíme si mouku, přidáme prášek do pečiva a lískové ořechy, které i se slupkou v mixéru rozsekáme na jemno. Vše lehce promícháme a dáme zatím stranou.

Do kuchyňského robotu dáme šlehací metlu a nejdříve utřeme máslo s cukrem do pěny. Postupně přidáváme po jednom celá vejce. Pokud by těsto mělo tendenci se srážet, přidáme lžíci mouky s ořechy. Nakonec přisypeme celou sypkou směs, přidáme citrónovou kůru a šťávu už jen lehce spojíme. Těsto přendáme do připravené formy, uhladíme a poklademe hojně rozpůlenými švestkami. Dáme do vyhřáté trouby a pečeme 25 minut.

Mezitím si připravíme ořechovou ozdobu. V malém kastrůlku rozehřejeme máslo s cukrem a skořicí a stále mícháme. Nesmí se spálit, takže jakmile je máslo rozpuštěné, odstavíme kastrůlek z plotny a mícháme, dokud se cukr částečně nerozpustí. Dáme stranou. Připravíme si lískové ořechy, které jen krátce opečeme na sucho na pánvi a jakmile vystydnou, rozpůlíme je.

Vyndáme částečně upečený koláč, který má již hladký povrch, protože švestky klesnou do těsta. Na povrch koláče dáme lískové ořechy a zakapeme připravenou máslovou směsí s cukrem a skořicí. Dáme zpět do trouby, snížíme teplotu na 175° C a už jen dopékáme asi 20 - 25 minut. Vyzkoušíme párátkem nebo špejlí, zda je těsto upečené. Vyndaný koláč necháme chvíli usadit a podáváme ještě teplý. Nejlépe se k teplému koláči hodí kopeček vanilkové zmrzliny.