Svět bude vzpomínat na princeznu Dianu a Texas si snad oddechne

PRAHA Ve čtvrtek uplyne 20 let od smrti britské princezny Diany při automobilové nehodě v jednom z pařížských tunelů. Její památka je ale stále živá a její vliv patrný. Dnešní výročí se projevilo nejen záplavou speciálních vydání v novinových stáncích a neodvysílaných dokumentů v televizi a rádiu, ale také debatou, jaká byla Diana doopravdy a jak její smrt monarchii i celou zemi změnila.

Stále oblíbenější než Charles. I dvě desítky let po smrti zůstává Diana podle průzkumů veřejného mínění u Britů oblíbenější než její někdejší choť, princ Charles, se kterým se po nevydařeném manželství bez lásky rozvedla v roce 1996. Současná mladá generace sice chápe fascinaci princeznou, sama už ji ale necítí.

„Diana je na lidovém piedestalu. Potkal ji stejně tragický osud jako monackou kněžnu Grace Kellyovou nebo belgickou královnu Astrid. Je současně univerzální hvězdou, obětovanou princeznou, hrdinkou proti své vůli v pohádce, která špatně skončila,“ řekl agentuře AFP specialista na korunované hlavy Stéphane Bern.

Ministr Plavčan končí. Slovenský ministr školství Peter Plavčan po demisi kvůli aféře spojené s přerozdělováním evropských dotací skončí ve funkci. Vztahy v koalici se vyostřily předminulý týden, kdy Fico vybídl Plavčana k rezignaci v souvislosti s podezřeními z netransparentního rozdělování evropských dotací. Plavčan demisi původně odmítal, rezignaci ale nakonec přeci jen oznámil.



„Housenka“ z letiště. Pražský dopravní podnik (DPP) vyšle ve čtvrtek na trasu z pražského letiště v Ruzyni na Veleslavín nový velkokapacitní autobus Mercedes Benz. Důvodem je vysoký počet cestujících. Nový autobus pojme necelé dvě stovky lidí, což je o několik desítek více než běžný autobus. Poprvé vůz vyjede od Terminálu 1 směrem na Veleslavín v 06:26 ráno.



Texas by si mohl poprvé vydechnout. Tropická bouře Harvey, která několik dní pustošila Texas, se během středy přemístila nad Louisianu. Doprovází ji vítr o rychlosti 72 kilometrů v hodině a silný déšť. Harvey, který dorazil do Texasu v noci na sobotu v podobě hurikánu, za sebou zanechal podle zatím neoficiálních zpráv 30 mrtvých a desítky nezvěstných. V Houstonu, který byl v minulých dnech postižen ničivými záplavami, pokračuje evakuace a záchranné práce. Od půlnoci do pěti hodin ráno místního času tam platí zákaz vycházení, který má zabránit rabování domů. Ve čtvrtek by mohl začít slábnout déšť a voda už by zřejmě neměla dále stoupat.