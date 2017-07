Svět podle Trumpa? Bez Obamacare mi doktor dává 90 dní života, říká Američanka

Lidovky.cz: Americký zdravotnický systém je pro většinu Čechů hodně složitý. Proč je teď tak velkým tématem?

Ten systém je komplikovaný, hodně lidí z jiných zemí nechápe, proč ho měnit nebo jenom pochopit je tak těžké. Nastaveno je to tak, že si pojištění musíme kupovat - každý od jiné společnosti, některé dražší, jiné levnější. Od roku 2013 na pojištění díky Obamacare může dosáhnout prakticky každý.

Pokud o něj přijdeme, vrátíme se k tomu, že hodně lidí - miliony - si ho opět nebudou moc dovolit, takže nebudou moci navštívit doktora, nemocnice, pohotovosti, vůbec nic.

Lidovky.cz: Pokud je pojištění tak složité, nejde za ošetření zaplatit jednoduše z vlastní kapsy?

Jde, ale je to neuvěřitelně drahé. Já jsem například minulý rok musela kvůli zápalu plic strávit dva týdny v nemocnici. Za ty dva týdny bych bez pojištění zaplatila 10 tisíc dolarů (230 tisíc korun, pozn. red.), a to jenom za postel - nepočítám do toho ošetření ani léky. S pojištěním to bylo 75 dolarů (1700 korun).

Mezi republikány a zrušením Obamacare stojí hlavně tlak veřejnosti Zrušit a nahradit Obamacare. Byl to jeden ze základních pilířů prezidentské kampaně Donalda Trumpa a podle Trumpových představ to původně měla být otázka prvního dne v úřadu.



Vymyslet plán, který dokáže nahradit Obamacare a zároveň proti Trumpovi nepoštve velkou část jeho voličů z nižších socioekonomických tříd, kteří závisí na podpůrných programech jako Medicare a Medicaid, se však ukázalo jako náročnější úkol. Sám Trump to na konci února shrnul již slavnou větou "Nikdo nevěděl, že zdravotnictví může být tak komplikované."



Poprvé se republikáni pokusili Obamacare nahradit v březnu. Po dlouhém vyjednávacím procesu se jejich plán ale zhroutil pod veřejným tlakem. Strana bojovala s vlastními lidmi i časem. Plán nakonec odstřelili samotní republikáni, a to přitom kvůli složení sněmovny reprezentantů stačilo, aby jich bylo proti méně než 22. Demokrata Trump nepotřeboval jediného.



Napodruhé již byli úspěšnější. Po řadě jednání za zavřenými dveřmi nový návrh za velké slávy prošel sněmovnou reprezentantů a přistál před senátem.



Senát s ním ještě pracoval, opět v tajnosti a bez demokratů. Návrh zveřejnili na konci června a podle některých analytiků bude jeho dopad ještě horší, než u sněmovní verze. O pojištění by přišlo celkem 22 milionů Američanů.



Současně hrozí, že se senátní návrh opět zhroutí pod tlakem veřejnosti. Hlasování se odložilo, původně již mělo proběhnout, teď se hovoří o polovině července.



Republikáni v senátu mohou ztratit pouze dva hlasy, podle informací médií ale proti němu současně stáli senátoři čtyři.



Pokud senátem neprojde, je velká šance, že se o změnu legislativy strana pokusí znovu. Nejbližší volby, které by je mohli připravit o většinu v Kongresu, jsou midtermy v listopadu 2018.



Pokud senátem projde, upravenou verzi musí opět posvětit sněmovna reprezentantů a následně ještě prezident.



Lidovky.cz: Proč tlak veřejnosti - a bavíme se o tom, že současný návrh republikánské strany by o krytí připravil 22 milionů lidí - nestačí na to, aby politici dokázali systém udržitelně změnit?

Dobrá otázka. Myslím, že většina lidí by si přála jednotné krytí, něco, jako má například Kanada nebo i Česko. Ale přimět Kongres, který tahle rozhodnutí dělá, aby je poslechl, je něco, co se teď zdá dál než kdy dřív.

Demokraté chtějí alespoň udržet to, co teď máme, Obamacare, což neposkytuje jednotné krytí, ale je to lepší než nic. Republikáni se ho podle mě chtějí zbavit prostě proto, že to byl právě Obama, kdo ho uskutečnil.

Lidé jsou navíc rozdělenější něž kdy dřív podle loajality vůči politickým lídrům, které často až slepě následují. Největší strach z implementace jednotného krytí je podle mě strach ze socialismu, což je u nás je velký strašák ještě z dob McCarthismu.

Lidovky.cz: Ze socialismu byl hodně „obviňován“ i Bernie Sanders, největší soupeř Hillary Clintonové z prezidentských primárek.

Přesně, Bernieho Sanderse ze socialismu obviňovali pořád - a ještě obviňují. Jeho plán mi přišel skvělý, to byl právě univerzální systém krytí, bližší tomu, který má Kanada. Myslím, že by to byla ta správná cesta.

Hodně států se k němu přiklání: například Massachusetts ho už má a teď se o něm hodně mluví i ve Vermontu, Bernieho domovském státu.

Lidovky.cz: Můžete mi přiblížit váš příběh s Obamacare?

Mám tři autoimunitní poruchy: lupus, Sjögrenův syndrom a dráždivý tračník. Tyhle nemoci znamenaly, že jsem se před Obamacare pořád bála, že přijdu o krytí. V jednu chvíli před Obamacare jsem vyčerpala své maximální možné krytí na celý život: kdyby manželova firma nezměnila firmu, která jim pojištění zajišťuje, byla bych ztracená.

Lupus je totiž něco, čemu říkáme dříve existující nemoc, tedy celoživotní nemoc, kterou člověk trpěl předtím, než se zaktivovalo jeho pojištění u dané firmy. To znamenalo, že mi pojišťovna pořád dělala problémy a žila jsem v neustálém strachu, že zůstanu bez krytí.

S Obamacare přišla jistota, že mi nikdy pojištění nemůžou upřít, protože krytí pacientů s dříve existujícími nemocemi v něm je zaručené.

Lidovky.cz: Co se stane, když se republikánům podaří jejich zdravotnickou reformu dostat přes Senát?

Bavila jsem se o tom se svým lékařem, chvíli poté, co bylo jasné, že Obamacare je v ohrožení. Byl to těžký rozhovor. Zeptala jsem se ho, jak dlouho bych bez něj vydržela naživu, když závisím na 16 různých lécích a potřebuju speciální léčbu. Dal mi zhruba 90 dní.

Lidovky.cz: Ke krytí, které jste využívala před zavedením Obamacare, byste se vrátit nemohla?

Není se k čemu vracet. Podle současného návrhu „Trumpcare“, který se teď snaží republikáni protlačit v senátu, nebudou pojišťovny muset hradit věci jako léky na předpis - ty moje stojí 200 dolarů (4400 korun) měsíčně, operace, návštěvy pohotovosti, běžné prohlídky, specialisty, těhotenství, porody...

Lidovky.cz: Takže to není jen návrat ke stavu před Obamacare, ale větší zhoršení?

Přesně. Republikáni teď mají senát, sněmovnu reprezentantů i prezidenta, takže si můžou dělat prakticky cokoli, co chtějí. Lidé sice protestují, včetně demokratických členů Kongresu, ale zatím to nestačilo.

Lidovky.cz: Pro koho tyhle změny jsou? Některé z nejchudších, z větší míry republikánských států, by tyhle přeci reformy zasáhly nejvíc.

Zdá se, že to republikáni dělají pro sebe. A farmaceutické společnosti, které jim dávají obrovské peněžní obnosy.

Lidovky.cz: Dokáže se podle Vás veřejnost tímhle tématem spojit, nebo jsou ideologické propasti příliš hluboké?

Člověk by si myslel, že nejchudší státy budou křičet nejhlasitěji - ale pro republikány volili s tím, že jim věří. Teď se trochu probouzejí. Slyšíme z míst jako Kentucky, kde se lidé bojí, že přijdou o základní jistoty jako Medicare, sociální dávky, základní zdravotní péči.

Ale ta propast je moc velká, k protestům se příliš nepřipojují, je to i otázka hrdosti. Nic podobného jsem ještě neviděla, a to je mi 56 let - prožila jsem si Watergate i Vietnam.

Lidovky.cz: Pokud Trumpcare projde, máte záložní plán?

S manželem jsme mluvili o několika možnostech. Jedna z nich je přestěhovat se do Massachusetts, pokud si budou moci nechat jejich současný zdravotnický systém.

Záložní plán je Kanada. Newfoundland je jedna z mála provincií otevřených lidem, kteří mají vlastní podniky - já vlastním knihkupectví a pracuji jako editorka.

Ale to by bylo drahé, člověk musí prokázat, že má majetek nad 200 tisíc dolarů (4,4 milionu korun). Mohli bychom ručit mým domem, ale to jen za předpokladu, že se udrží tržní ceny. A pokud Trumpcare projde, hrozí další recese.

Lidovky.cz: Republikáni ale tvrdí, že peníze, které budou díky jejich slevách na daních cirkulovat trhem, pomůžou ekonomii růst.

To je ale teorie, kterou praxe vyvrátila. Ty peníze se k malým podnikům nikdy nedostanou. Jdou vážně obrovským korporacím. Podle toho, co ekonomové teď pozorují, jednoduše chybí poptávka. A tím pádem hrozí recese.

Lidovky.cz: Jako mohou lidé z míst mimo Spojené státy najít cestu do takto složitého problému? Dokáží vůbec něco udělat?

To je dobrá otázka. Nejprve je dobré se vzdělávat o tom, co se děje, aby naší situaci rozuměli. A i ze zahraničí se na republikány dá tlačit - například dopisy, což děláme i my.

Pokud je navíc země tak velká jako Spojené státy ochotná připravit 22 milionů svých lidí o zdravotní jistoty, ta frustrace a vztek, kterou to způsobí, pomůže dotvořit zemi, kde budou hrozit velké problémy, i mezinárodní.

A nakonec: jednoduchou odpovědí je, že by se všichni měli zajímat o to, co se děje ostatním lidem, nehledě na národnost. Ta syrová figura 22 milionů lidí, kteří jsou v životním ohrožení kvůli věcem, se kterými by se dalo vypořádat, je hrozná. A mluví za sebe.