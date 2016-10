Světelné projekce umělců z celého světa. Signal festival již počtvrté rozzáří Prahu

„Loňský ročník byl charakteristický spíše intimnějšími instalacemi, s temnějším odstínem. Letos jsme se rozhodli SIGNAL udělat barevný a různorodý. Lidé se mohou těšit na instalace prostorově velmi výrazné, které svou monumentálností uchvátí úplně každého. Čekají je videomappingy, které tuto technologii posunují opět o něco dál, i interaktivní instalace, které budou bavit děti i dospělé,“ říká ředitel festivalu Martin Pošta.



Festival představí světelné instalace umělců z celkem jedenácti zemí světa, dvě třetiny instalací budou mít právě v Praze světovou premiéru. Návštěvníky kromě uměleckých objektů a videomappingů čeká i bohatý doprovodný program složený z koncertů, workshopů pro zájemce o multimediální umění i z aktivit pro rodiny s dětmi.



Letošní ročník SIGNAL festivalu se návštěvníkům Prahy i Pražanům chce ukázat v odlišném světle, než bylo to loňské. Hlavním prvkem bude různorodost a to jak v hlavním, tak doprovodném programu. Mezi třiadvacítkou instalací lidé najdou monumentální světelné objekty i působivé interaktivní instalace, které účastníky vtáhnou do dění a udělají z nich kreativní tvůrce.



Festival loni dosáhl návštěvnosti 400 tisíc diváků a stal se tak nejnavštěvovanější kulturní akcí České republiky. I letos organizátoři doufají v podobně velkou návštěvnost a zájem. „Na festivalu pracujeme celý rok a samozřejmě naší největší odměnou je zájem a radost diváků. Doufáme, že i letos naše příznivce potěšíme a oni přijdou,“ dodává Martin Pošta.