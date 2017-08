Zeman hovořil o svinstvu. Ať rozhodnou majitelé bazénu, reagují zájemci o Hrad kvůli burkinám

PRAHA Podle současného prezidenta Miloše Zemana není koupání muslimek v koupacím oděvu zvaném burkiny žádoucí. „Nikdy nevíte, z hlediska elementární hygieny, co v těch textiliích může být za svinstvo,“ prohlásil o víkendu. Jak se tématu staví kandidáti v nadcházejících prezidentských volbách? „Každý provozovatel bazénu má plné právo určit podmínky, za kterých je možné do bazénu vstupovat,“ sdělil například serveru Lidovky.cz Jiří Drahoš.

„Kdyby Češky přijely do arabského bazénu, obávám se, že ve svých bikinách by dopadly velice špatně,“ řekl Zeman v nedělním rozhovoru pro Blesk.cz. Nejen těmito slovy tak reagoval na „kauzu“, která v Česku již před časem odstartovala zveřejněním fotografie od jednoho z návštěvníků akvaparku u Prahy, na níž jsou vidět dvě ženy koupající se v bazénu v burkinách.

„Není důvod, aby v českých bazénech se někdo koupal v arabském oblečení,“ uvedl mimo jiné s tím, že „nikdy nevíte, z hlediska elementární hygieny, co v těch textiliích může být za svinstvo“. (více čtěte ZDE)



Server Lidovky.cz oslovil prezidentské kandidáty s dotazem, jestli se Zemanem souhlasí a jak se k tématu sami staví. Zde jsou odpovědi těch, kteří na dotazy redakce reagovali.

Michal Horáček

„Pravidla mají platit pro všechny stejně, takže třeba i v bazénu. Richard Müller zpívá „Už nebudem nahý, zostávam oblečený“. Měl by jít příkladem a doplnit, ‚pokiaľ to nebude v bazéne‘? A pokud jde o plnění hygienických standardů, ať rozhodují hygienici.“

Jiří Drahoš

„Každý provozovatel bazénu má plné právo určit podmínky, za kterých je možné do bazénu vstupovat.“

„Pan profesor nevidí důvod, proč komentovat slova prezidenta Zemana,“ doplnila dále jeho mluvčí Lenka Pastorčáková.

Petr Hannig

„Tak jako se Evropané včetně nás musí přizpůsobit vzorům chování v muslimských zemí, tak se musí muslimové přizpůsobit vzorům chování v Evropě včetně České republiky. Zákaz používání úboru burkiny ve veřejných bazénech je třeba uzákonit. Navíc se jedná pouze o provokaci, neboť věřící muslimky se podle koránu nesmí koupat ve stejné vodě s nevěřícími a navíc muži, i když jsou zahalené od hlavy k patě.“

„(...)Koupání v oděvu, který zahaluje celou postavu, byť by to bylo z komerčních důvodů označeno jako celé tělo zahalující plavky, je hygienicky závadné. Souhlasím s výrokem prezidenta Zemana, pouze bych vynechal to slovo svinstvo. Čili idea stejná, slovní vyjádření více kompatibilní s funkcí hlavy státu.“

Joseph Toman

„(...) Žil jsem delší dobu v USA, pracoval jsem tam pro univerzity Caltech a UCLA, a kdyby se tam dělo po 28 let co se děje po 28 let u nás, byla by tam revoluce, všichni viníci by byli popraveni a ti, co nectí naše hodnoty a kulturu, by nestačili utíkat ze země pryč.“

Miroslav Sládek

„Prezident je ve funkci již pět let a mohl tedy s mnohými problémy něco dělat. Proč jenom mluví a nedělá nic? Musím s ním v této problematice souhlasit. Nejzajímavější však na tom je, že se kdejaká neziskovka a kdejaký politik, a to včetně světových, ohánějí bojem za práva žen v arabském světě. Tady ty ženy mají možnost se osvobodit od tmářských předsudků, proč tedy nejdou do bikin a místo toho lezou do bazénů v těch hrozných hábitech. Proč místo toho, aby se osvobodily, tahají nám sem naprosto nesmyslné středověké předpisy a ještě je tady vnucují ostatním? Zkuste něco takového s bílou ženou v bikinách v arabském světě.“

„(...) Takové úbory na naše koupaliště a vůbec do společnosti zcela jednoznačně nepatří.“

Jana Yngland Hrušková

“S panem prezidentem souhlasím. Myslím si ale, že nejde jen o hygienu. Muslimští muži mohou chodit všude nezahalení i ve velkých vedrech. Jejich drahé polovičky jsou zahaleny celé. Jde i o zdravotní problém. Nemají ani trochu důležitého vitamínu D. A dále jde o utiskování žen. Muži chodí v tričku s krátkým rukávem a žena je nabalená jako na severní pól. Je tím degradovánana něco - už to není někdo. Je to anonymní věc.“

„(...) Měli bychom nošení burek, burkin, hidžábu a nikábu u nás zakázat. Ani nošení šátku není nic, po čem naše demokracie touží. Submisivita žen je pro mě nemyslitelná. Muslimové se mají integrovat a ne my. Islám ohrožuje naši demokracii.“

Vratislav Kulhánek

„Po technické stránce je plně v kompetenci majitele bazénu, jaká pravidla stanoví. Když se budete chtít v Americe vykoupat třeba bez plavek, rovnou vás zatknou. Ale téma je přece vážnější, než pouhá diskuse o vhodném úboru do vody. Prezident by neměl tak snadno podléhat populistickým tématům, navíc pokud mají zcela jasný xenofobní podtext. Debata se má vést v rovině, jak si celá společnost s měnící se geopolitickou situací dokáže poradit a ne o tom, kdo v čem vleze do vody, anebo koho ‚tady‘ chceme a koho ne.“

Jiří Hynek

„Nemám ve zvyku komentovat výroky někoho jiného. Co se týká koupání v burkinách, je nutno respektovat návštěvní řád bazénu. Stanovená pravidla musí být stejná pro všechny návštěvníky bez ohledu na barvu pleti či náboženství. Osobně si ale nedokáži představit, že by mě do bazénu pustili oblečeného od hlavy až k patě. A tam, kam by mě takto oblečeného byli ochotni pouštět, bych nechodil.“