Svůj ‚lex‘ má nejenom Andrej Babiš. Spojení se ale uchytilo

Pro zákon se vžil název, který odkazuje na příjmení ministra financí a majitele holdingu Agrofert, kam patří i Lidové noviny – lex Babiš. I když by se našli mnozí, kdo netuší, o čem konkrétně novela zákona o střetu zájmů pojednává, označení se uchytilo. Není to poprvé v dějinách české a ­československé legislativy, kdy se název právního předpisu sepjal se jménem člověka. Málokdy je to ku radosti dotyčného.



1. Dvojnásobný zásah

Andrej Babiš si může připsat prvenství v tom, že je jediný, s jehož příjmením se spojily dvě novelizace. Těžko na to ale bude v­ důchodu s chutí vzpomínat.

Poprvé se spojení „lex Babiš“ začalo skloňovat při projednávání služebního zákona. Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) si v­ něm odpomohla od jednoho aktuálního problému, protože ve své sestavě měla výše jmenovaného ministra financí, který se tehdy nemohl prokázat čistým lustračním osvědčením – později soud rozhodl, že důkazy o Babišově spolupráci se Státní bezpečností neexistují. V ­době, kdy se Sobotkův tým ujímal správy země, ale bylo potřeba rychle do zákona včlenit novinku, že členové vlády lustrační osvědčení dokládat nemusejí.

První případ ztotožnění ministrova jména se změnou zákona překryl případ druhý, novelizace střetu zájmů. Zamezuje přístup k ­veřejným zakázkám, nenárokové dotace a pobídky těm firmám, v nichž má člen vlády alespoň čtvrtinový podíl, a pro všechny nové ministry také zavádí úplný zákaz vlastnit média s výjimkou internetu. Poslanci musejí ještě přehlasovat prezidentovo veto, aby zákon platil, ale hlasů na to mají dostatek.

2. Práce na Pankráci

Přišel do sněmovny, svým hlasem zabránil konci vlády Petra Nečase (ODS) a odešel do vězení. Synopse popisuje bleskovou kariéru někdejšího místostarosty Kolína za ODS Romana Pekárka v nejvyšší politice. Coby náhradník se stal začátkem listopadu 2012 poslancem poté, co skupinka rebelů složila mandáty, protože nechtěla hlasovat pro daňový balíček. Premiér Nečas s ním spojil revizi vyslovení důvěry vládě, takže se počítal každý jednotlivec. Kvůli tomu posloužil i tehdy zatím nepravomocně odsouzený Pekárek.

Dva dny poté, co pomohl udržet koalici, se odebral do lavic pro nezařazené členy dolní komory a ještě před koncem roku se změnil v pravomocně odsouzeného za to, že se coby komunální politik nechal zkorumpovat. Roku 2013 pak začala platit novela známá jako lex Pekárek, podle níž poslanec, který je za mřížemi, ztrácí nárok na plat, náhrady a další benefity, protože mu objektivní překážky v podobě mříží brání docházet na hlasování. Mandátu se ale Pekárek nevzdal a zůstal poslancem až do předčasného rozpuštění dolní komory.